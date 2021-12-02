「淫媒富商」機師作供：曾載安德魯王子

克林頓特朗普奇雲史柏斯有份

馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被控1994至2004年間，招攬未成年女生供愛潑斯坦在豪宅蹂躪。維索斯基指馬克斯韋爾在愛潑斯坦的性侵事件中相當於二號人物，而愛潑斯坦則是「一號人物」。

維索斯基稱從未在被匿稱為「少女快運」（Lolita Express）的航班上見過有人發生性行為，不過駕駛艙門在飛行期間一直關上。維索斯基亦憶述曾接載過指控遭安德魯王子性侵的女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）；今年8月她在曼哈頓地方法院提出民事訴訟，控告安德魯約20年前在她未滿18歲時三度性侵她，安德魯一直否認指控。

當日作供的亦包括化名「珍」（Jane）的女子，她憶述1994年在密歇根州一個夏令營認識馬克斯韋爾和愛潑斯坦，後者承諾資助學費但最終性侵僅14歲的她。

馬克斯韋爾被控性販賣等8項控罪，面臨最高80年監禁，其代表律師稱因愛潑斯坦2019年在獄中自殺，她成為代罪羔羊。

（BBC/路透社）