暗助性醜聞兄 CNN明星主播停職

前紐約州長科莫胞弟

科莫去年底至今年遭多名女性指控性騷擾，包括有女事主稱遭科莫強吻、問及令人不安的私人問題等，紐約州檢察總長詹姆斯（ Letitia James）8月發表獨立調查報告確認性騷擾指控，科莫否認指控，但終在同月請辭。科莫在今年10月遭紐約州奧爾巴尼縣（Albany）警方入稟控告干犯性罪行。詹姆斯周一（11月29日）公布逾千頁文件，顯示克里斯利用自身在傳媒界的資源尋找作出指控的女事主的資料。

克里斯主持的新聞節目是在CNN最多人觀看的黃金時段播出。他在5月時坦承曾從公關的角度提出建言，建議兄長科莫如何處理性騷擾指控，相關做法違反CNN某些規則，他還承諾不會播報此案。 CNN周二表示，當時體諒克里斯處境，但新文件帶出嚴重的問題，「從這些文件可看出，在他哥哥遭指控後，他涉入的情况比我們原先知道的深。因此，我們已將克里斯無限期停職，以待進一步評估」。克里斯昨未回應事件。

（BBC/路透社/中央社）