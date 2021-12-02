美15歲高中生校內掃射 3死8傷

持父上周所購半自動手槍行兇

事發位於密歇根州奧克蘭縣的牛津高中（Oxford High School），3名死者分別16歲男生、14歲女生和17歲女生，傷者為7名學生及一名教師，當中一名14歲女生及一名14歲男生接受手術後情况嚴重，其餘6人情况穩定。奧克蘭縣副警長麥凱布（Michael McCabe）表示，槍擊案歷時約5分鐘，槍手為高中二年級生，相信他單獨犯案，他開了15至20槍，被捕時未有反抗。

奧克蘭縣警長布沙爾（Michael Bouchard）稱，男生當時沿着走廊雙手放頭走近警方投降。他指出，開槍男生帶同其父上周五購入的9毫米口徑Sig Sauer SP2022半自動手槍行兇，身上另有3個有15發子彈的彈匣，他被捕時槍內仍有7發子彈。他周二行兇前顯然已使用該手槍開槍，因他曾上載使用該手槍及射擊目標物的照片。布沙爾稱，男生的父母為他僱用了律師後拒絕與調查人員對話，沒迹象顯示他在校內有紀律或其他問題，相信男生把手槍放入背囊後帶進校園。

有學生稱，事發時他們用桌子擋着課室門阻槍手進入，並用白板遮着窗子躲避，他們又手執剪刀和計算機作「武器」。

（路透社/CNN）