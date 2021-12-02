MI6主管點名中國威脅 京斥冷戰思維 情報一哥罕有發言 警告戰爭危機債務陷阱

提港疆問題 暗指台海誤判

穆爾在倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）演說，為他去年10月上任以來首次發表公開講話。MI6主管一直鮮少露面，直至近年運作趨向公開。他稱中國情報部門持續對英國及盟友作大規模間諜活動，再列出北京愈趨堅定的領域，如「中國共產黨願在必要時以武力解決台灣問題，對全球穩定與和平構成嚴重挑戰」，又提到香港公民權利受限及新疆人權問題。他續指中共領導層日漸傾向採取大膽果斷的行動，尤其是關乎國家安全，「北京信奉對西方弱點的政治宣傳，同時低估華府決心，中國因過分自信而誤判的風險確實存在」。他沒直接在「誤判」一說提到台灣，但中國國家主席習近平10月再提兩岸統一，已喚起西方國防領袖日益關注。

中國外交部發言人昨批評穆爾的言論歪曲事實，污衊中國政策，中方實施大規模間諜行動的說法完全是子虛烏有，並強調香港、新疆及台灣事務純屬中國內政。

穆爾在演說前接受英國廣播公司（BBC）訪問，警告北京設下「債務及數據陷阱」，以經濟及科技手段削弱他國主權。他稱北京藉經濟政策施加影響力，或令有關國家「陷入圈套」，又指若允許另一國存取有關社會真正關鍵的數據，久而久之本國將失去對數據的控制。中國駐英大使館反駁指控依據假情報，沒任何事實依據，發展中國家的債務問題本質上是發展問題，又指中國是網絡竊密和網絡攻擊的主要受害者之一，同時堅定維護數據安全。

指中俄伊朗恐怖主義四大問題

穆爾提到，對手爭相投入資金研發人工智能和量子計算等範疇，為加強英國競爭力，當局正與科技界展開合作。他提到「四大安全問題」，指除了中國，英國亦持續面臨來自俄羅斯的嚴重威脅，重申英國及盟友堅定支持烏克蘭主權和領土完整，又指伊朗利用激進組織真主黨加劇鄰國的政治動盪。談到國際恐怖主義時，他坦言從阿富汗撤軍後，全球面對的威脅很可能增加。

（金融時報/路透社/BBC/NHK）