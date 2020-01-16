13：10票 FDA專家建議處方新藥抗Omicron

【明報專訊】美國食品及藥物管理局（FDA）的專家顧問小組周二（11月30日）以些微票數通過，建議向高風險成人處方默沙東藥廠（Merck）研發的新冠口服藥Molnupiravir。在新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶之下，預期FDA會盡快批出使用授權。默沙東預期Molnupiravir能抵擋Omicron。
FDA委任的獨立科學家以13票贊成、10票反對，建議局方授權使用Molnupiravir。3票之差反映專家對Molnupiravir的效力存疑，亦對該藥的潛在副作用有憂慮。默沙東上周六公布Molnupiravir臨牀試驗最終分析顯示，molnupiravir能降低高風險患者住院與死亡率30%，低於10月初公布的50%。
Omicron會否導致現有疫苗或藥物無效惹人關注。雖然默沙東仍未就Molnupiravir對抗Omicron的效力做研究，但默沙東說，根據Molnupiravir的治療機制及目前的基因組資料，預期Molnupiravir能有效對抗Omicron。
「雞尾酒」初試對Omicron無效
不過，Omicron對某些新冠藥物而言卻是噩夢。初步試驗顯示，再生元（Regeneron）製藥公司和禮來公司（Eli Lilly & Co.）的新冠抗體藥物雞尾酒療法，都對Omicron無效。