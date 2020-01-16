13：10票 FDA專家建議處方新藥抗Omicron

FDA委任的獨立科學家以13票贊成、10票反對，建議局方授權使用Molnupiravir。3票之差反映專家對Molnupiravir的效力存疑，亦對該藥的潛在副作用有憂慮。默沙東上周六公布Molnupiravir臨牀試驗最終分析顯示，molnupiravir能降低高風險患者住院與死亡率30%，低於10月初公布的50%。

Omicron會否導致現有疫苗或藥物無效惹人關注。雖然默沙東仍未就Molnupiravir對抗Omicron的效力做研究，但默沙東說，根據Molnupiravir的治療機制及目前的基因組資料，預期Molnupiravir能有效對抗Omicron。

「雞尾酒」初試對Omicron無效

不過，Omicron對某些新冠藥物而言卻是噩夢。初步試驗顯示，再生元（Regeneron）製藥公司和禮來公司（Eli Lilly & Co.）的新冠抗體藥物雞尾酒療法，都對Omicron無效。

(法新社/金融時報/華爾街日報/彭博社)

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