德專家稱Omicron如聖誕禮物惹爭議

【明報專訊】新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，但實際殺傷力待觀望，專家普遍認為需時數周。世衛官員昨表示，初步顯示大多Omicron確診個案屬於輕症，無證據Omicron令疫苗效力減弱，但病毒的一些突變顯示病毒加速傳播風險增加。德國一名衛生專家日前則指出，如果Omicron只引起輕症，會是「提前到來的聖誕禮物」，引起爭議。
福奇：需兩周了解Omicron殺傷力
美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，自南非上周三向世衛通報後來被命名為Omicron的變異株後，科學家已開始了解Omicron的基因變化，着手與另一傳染力高的變異株Delta比較，同時觀察Omicron的蔓延情况、檢測已接種疫苗者是否仍然感染Omicron等，這些研究或需時數月。
美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）周二表示，專家需約兩周時間了解Omicron的傳播力和嚴重程度。
另外，輝瑞、Moderna等疫苗製造商已開始抽取已打針志願者和康復者的血清，與Omicron樣本混合，以觀察血清對病毒中和力，從而評估疫苗能否有效抵禦Omicron，亦可知Omicron威力有多大。
已發現Omicron病例的德國，有望成為衛生部長的社民黨衛生政策專家勞特巴赫（Karl Lauterbach）周一（11月29日）在Twitter發文，表示目前已經出現這麽多新冠病毒變種，如果Oimcron較之前的毒株威力有所減弱，那麽這將是「一份提前降臨的聖誕禮物」。推文惹起爭議，有網民批評勞特巴赫斷言Oimcron威力可能減弱是言之過早，更有人勸他刪文。