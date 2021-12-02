德專家稱Omicron如聖誕禮物惹爭議

福奇：需兩周了解Omicron殺傷力

美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，自南非上周三向世衛通報後來被命名為Omicron的變異株後，科學家已開始了解Omicron的基因變化，着手與另一傳染力高的變異株Delta比較，同時觀察Omicron的蔓延情况、檢測已接種疫苗者是否仍然感染Omicron等，這些研究或需時數月。

美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）周二表示，專家需約兩周時間了解Omicron的傳播力和嚴重程度。

另外，輝瑞、Moderna等疫苗製造商已開始抽取已打針志願者和康復者的血清，與Omicron樣本混合，以觀察血清對病毒中和力，從而評估疫苗能否有效抵禦Omicron，亦可知Omicron威力有多大。

已發現Omicron病例的德國，有望成為衛生部長的社民黨衛生政策專家勞特巴赫（Karl Lauterbach）周一（11月29日）在Twitter發文，表示目前已經出現這麽多新冠病毒變種，如果Oimcron較之前的毒株威力有所減弱，那麽這將是「一份提前降臨的聖誕禮物」。推文惹起爭議，有網民批評勞特巴赫斷言Oimcron威力可能減弱是言之過早，更有人勸他刪文。

（CNN/德國之聲）

（新冠疫情）