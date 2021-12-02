美入境檢疫加辣 英防社區爆Omicron 世衛籲未接種疫苗60歲以上避外遊

目前美國要求完成接種疫苗旅客，須在登機前3天內接受病毒檢測，未接種者則在出發前一天檢測。但《華郵》引述官員稱，新政策要求所有旅客包括回美公民，無論是否已接種疫苗或從哪國出發，都須在離境前一天接受病毒檢測。拜登政府還考慮要求所有旅客抵埗後3至5天內再接受檢測。報道亦稱，華府官員正討論是否即使檢測呈陰性都要求旅客入境後自我隔離7天，違規者可能遭罰款等處分。

草案要求登機赴美前一天檢測

《華郵》指出，上述兩項檢測新措施已寫入由疾控中心（CDC）撰寫的一份公共衛生命令草案中，送交衛生部及白宮檢視，總統拜登周四公布冬季新冠防疫策略時，會宣布新入境檢測規定。

現時美國入境人數龐大，單是11月每日就有20萬人乘飛機抵達美國，因此額外檢測或隔離等新措施在實際執行上將有困難，但衛生專家指出，即使只有四分之一人遵守檢疫規定，也有助降低病毒傳播速度。美國上月8日才放寬入境限制，容許來自33國家地區已完成接種疫苗的旅客入境。根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國已累計逾4850萬宗確診、逾78萬人死亡。

愈來愈多國家發現Omicron個案，昨日包括韓國、尼日利亞、沙特阿拉伯、巴西，所有患者都與南非或其他非洲國有關。

英揆唱反調﹕毋須取消聖誕派對

英國全國周三累計已錄得32宗Omicron個案，22宗在英格蘭、10宗在蘇格蘭，暫未知是否所有病例均與到過南非有關。縱使暫時未知Omicron會否削弱疫苗效力，但衛生大臣賈偉德及首相約翰遜均呼籲民眾接種加強劑。政府目標是明年1月底前，為所有成年民眾打第3針，以減低Omicron的影響。約翰遜形容疫苗中心將多得如聖誕樹般四處可見。約翰遜與高級衛生官員唱反調，呼籲民眾毋須取消聖誕派對或學校的聖誕劇表演，認為現時在公共交通工具和商店戴口罩的指引已足夠。

對於各國紛紛向非洲南部等地區實施旅遊禁令，世衛認為旅遊禁令無法阻止Omicron擴散，只會給人民生活和生計造成沉重負擔，還會令各國不想通報和分享流行病學及基因測序數據，進而對全球抗疫工作造成不利影響。世衛稱，各國當局在出境、轉機與入境上可實施緩解措施，推遲或減少傳播機率。

（華盛頓郵報/法新社/衛報）

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