生物機械人破天荒懂繁殖 具環保治病潛能 自我複製掀道德爭議

爪蟾幹細胞製迷你機械人

科學家去年初宣布，他們利用非洲爪蟾（Xenopus laevis）的幹細胞創造出直徑不足1毫米的Xenobot，經實驗證明Xenobot能夠四處移動、集體行動，以及自我修復。合作孕育Xenobot的美國佛蒙特大學（ University of Vermont）、塔夫茨大學（Tufts University）和哈佛大學（Harvard University）懷斯生物啟發工程研究所（Wyss Institute for Biological Inspired Engineering）科學家周一表示，發現Xenobot能以不同於動物或植物的全新生物繁殖方式繁衍後代。塔夫茨大學艾倫探索中心（Allen Discovery Center）主任萊文（Michael Levin）坦言「為之震驚」，說：「蛙有其正常的繁殖方式，但當（細胞）從蛙的胚胎解放出來，給它們機會去找方法適應新環境的話，它們不但懂得新的移動方式，也似懂新的繁殖方式。」

Ｃ形Xenobot「口吐」後代

研究首席作者、佛蒙特大學電腦科學系教授兼機械人專家邦加德（Josh Bongard）說，Xenobot在罕有特定情况下可作「動能複製」（kinetic replication）。這個過程通常只在分子出現，但從未有人在完整細胞或生物中見過。科學家運用人工智能測試數十億種形態，看哪種能令Xenobots更有效地實行「動能複製」，得出的結果是類似1980年代電子遊戲食鬼遊戲PAC-Man的Ｃ形。Ｃ形Xenobot能在培養皿中找到微小幹細胞，將之集合在口中，幾天後那團幹細胞就會形成新的Xenobot。不過，科學家暫時發現，複製出來的子代，並未能繼續產生後代。

Xenobot技術仍在起步階段，亦未有實際用途，但研究人員指出，這種結合分子生物學和人工智能的技術，將來或可應用於人體以至環境，包括收集海洋微塑膠、檢查植物根部和再生醫學等。邦加德說：「善用細胞的可塑性和能力解決問題，能令許多事情變得可能。」

雖然自我複製生物技術前景惹關注，有人擔心會引起道德爭議，但研究人員說生物機器可完全控制於實驗室內，可隨時毁滅，能生物降解，並受倫理專家規管。這項美國防部高級研究計劃局（DARPA）有份資助的研究，最新報告周一（11月29日）在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表。

（CNN/新科學家期刊）