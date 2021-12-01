歐盟「全球門戶」抗「帶路」 6年斥2.6萬億

《金融時報》取得歐盟委員會的建議草案，內容顯示除了公共投資外，歐盟這項大計將很大程度上依賴私營企業和公共投資，以及歐盟成員國的各自支出。報道稱，「全球門戶」計劃預計，直至2027年涉及3000億歐元投資額，將包括來自歐盟、各成員國、歐洲金融機構和各國開發銀行的資源。

草案文件稱，它還將「尋求調動私營企業的資金、專業和支援，以支持可持續融資」。報道稱，計劃將優先投資在數碼化、衛生、氣候、能源、運輸、教育和研究。

強調價值核心道德取向

西方國家一直希望透過加強在發展中國家參與基建工程，以抗衡中國「一帶一路」的影響力。雖然「全球門戶」計劃草案沒有表明是要作為「一帶一路」的另一選擇，但草案強調它提供一個「以價值為核心」的選項和「具道德的取向」，「透過為全球基建發展提供一個正面的選擇，『全球門戶』將在國際穩定和合作上投資，並展示民主價值如何提供確定性和公平性、合作伙伴的可持續性，以及全球民眾的長期福祉。」

（金融時報）