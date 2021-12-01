荷蘭檢測：Omicron入歐早於南非通報

三大缺陷孕育「魔王級變種」

Omicron被台灣媒體形容為「魔王級變種」。有專家指Omicron之所以在非洲南部出現並蔓延全球多國，是富國未有全力協助窮國取得疫苗所致。不過亦有專家指出，非洲的情况並不單純是疫苗供應不足，還涉及疫苗猶豫、配套不足等問題。

美國總統拜登否認美國囤積疫苗，令南非及其他中低收入國家無針可打，指南非近日才婉拒美國提供額外疫苗的建議。輝瑞藥廠也表示，8個被美國下達旅遊禁令的非洲國家中，有5個過去數月要求該公司暫停運針，因為在疫苗接種「遇上挑戰」。

醫療保險公司Discovery Limited新冠工作小組主管惠蘭（Ron Whelan）指出，南非其實疫苗庫存充裕，但接種人數已過高峰，指出嚴重疫苗猶豫、疫苗冷漠、結構障礙（如負擔不起前往疫苗接種站）都影響接種率。惠蘭又指出，南非疫苗接種行動比美國及其他西方國家遲了半年起步，因為南非難與美國、加拿大等早已大手預訂疫苗的國家搶貨。另有專家指出，疫苗製造商供貨時間不可預測，加上醫護系統能力有限，都會影響一些國家的接種計劃。

(華盛頓郵報)

（新冠疫情）