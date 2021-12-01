荷蘭檢測：Omicron入歐早於南非通報

【明報專訊】南非11月24日向世衛通報首宗個案，後者上周五將之命名為Omicron。不過，荷蘭國家公共衛生研究所（RIVM）昨表示，早在11月26日從南非飛抵阿姆斯特丹兩航班14名旅客驗出感染Omicron前一周，這種變異株就已出現在境內。RIVM表示，該組織在11月19日和23日採集的兩個國內檢測樣本中發現Omicron變異株，不清楚兩人是否去過非洲南部。一般認為，Omicron最早在南非及博茨瓦納境內發現，但荷蘭最新發現顯示兩宗Omicron病例早於南非通報時間。
三大缺陷孕育「魔王級變種」
Omicron被台灣媒體形容為「魔王級變種」。有專家指Omicron之所以在非洲南部出現並蔓延全球多國，是富國未有全力協助窮國取得疫苗所致。不過亦有專家指出，非洲的情况並不單純是疫苗供應不足，還涉及疫苗猶豫、配套不足等問題。
美國總統拜登否認美國囤積疫苗，令南非及其他中低收入國家無針可打，指南非近日才婉拒美國提供額外疫苗的建議。輝瑞藥廠也表示，8個被美國下達旅遊禁令的非洲國家中，有5個過去數月要求該公司暫停運針，因為在疫苗接種「遇上挑戰」。
醫療保險公司Discovery Limited新冠工作小組主管惠蘭（Ron Whelan）指出，南非其實疫苗庫存充裕，但接種人數已過高峰，指出嚴重疫苗猶豫、疫苗冷漠、結構障礙（如負擔不起前往疫苗接種站）都影響接種率。惠蘭又指出，南非疫苗接種行動比美國及其他西方國家遲了半年起步，因為南非難與美國、加拿大等早已大手預訂疫苗的國家搶貨。另有專家指出，疫苗製造商供貨時間不可預測，加上醫護系統能力有限，都會影響一些國家的接種計劃。
(華盛頓郵報)
（新冠疫情）
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