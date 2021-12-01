美英推廣全民補針 專家憂分散焦點

擴接種者資格 涵蓋所有成人

美國成年人在約兩周前已合資格接種加強劑，但當時CDC只建議50歲或以上人士應該補針，今次建議則擴大至所有18歲或以上人士。瓦倫斯基強烈呼籲美國4700萬未接種疫苗的成年人接種疫苗，又促家長讓子女打針，以增強免疫力預防重症。《華爾街日報》引述消息報道，美國食品及藥物管理局（FDA）或最快下周授權為16至17歲青少年打第3針BioNTech-輝瑞疫苗。

為應對Omicron，英格蘭昨日起收緊防疫政策，民眾須在公共交通及商店內戴口罩。英國疫苗接種及免疫接種聯合​委員會（JCVI）周一建議，將補針資格擴大至所有18歲或以上人士，並讓12至15歲兒童打第二針，首相約翰遜將公布英格蘭的加強劑計劃。

惟亦有聲音質疑比起全民補針，目前更應將焦點放在高危群組及未接種疫苗者。3名前任或現任FDA疫苗顧問專家周一在《華盛頓郵報》撰文，指推廣全民補針會分散說服未接種疫苗者打針的焦點，又或者是說服父母讓子女打針，而誇大疫苗效果減弱亦可能削弱公眾信心。他們主張，針對式推廣加強劑已足夠達到兩大公共衛生目標，包括減少住院個案及將傳播減至病毒受控的程度，前提是有足夠比例的人口完成接種疫苗。他們強調克服新冠病毒的唯一策略是為未接種疫苗者打針，不論是美國內外。

（華盛頓郵報/華爾街日報/BBC）

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