莫德納CEO料現疫苗難防Omicron 兩大藥廠趕製新版 輝瑞可百日內起貨

莫德納行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）向《金融時報》指出，由於Omicron的50處變異中，有多達32處出現在病毒用來感染人體細胞的S蛋白，亦即多數現有疫苗針對的部分，加上Omicron正在南非急速擴散，他認為現有疫苗應付Omicron的有效率會顯著下降，甚至很可能低於對另一變種Delta的有效率。Omicron的實際殺傷力未明，但根據中國南開大學一個研究團隊截取南非的新冠確診數據分析，推論Omicron傳染力比Delta增加37.5%。

原預計高突變株兩年才出現

邦塞爾稱，Omicron對疫苗的實際影響仍有待更多數據探明，但跟他交談過的科學家都不太樂觀，而多數專家原本以為還要一、兩年Omicron這種高突變的變異株才會出現。莫德納預期在兩周內，提供Omicron對疫苗效用影響及會否引起更重症的數據，但估計需時數月才可大規模生產針對Omicron的疫苗，其間或可為長者及免疫系統脆弱的人提供更有效的加強劑。

輝瑞總裁對現疫苗有信心

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）則認為，現有疫苗對Omicron的效果或會下降，但強調不太可能完全沒保護作用，新病毒株對BioNTech-輝瑞疫苗的影響仍有待觀察。他周一接受CNBC訪問時稱，他們上周五已製作出首個DNA模板，即開發疫苗的第一步，有信心在100天內製造出針對Omicron的疫苗，又列舉該公司之前迅速研發出針對Beta及Delta的疫苗為例子，兩者最終都因現存疫苗有效而沒正式面世。至於療程方面，他稱輝瑞設計新冠口服藥Paxlovid時，有考慮到大部分變異會出現在病毒的S蛋白，有信心其成效不受影響。

現時除了非洲南部，歐洲多地和亞洲少數地區亦相繼有Omicron個案，加拿大周日亦發現北美首例。美國尚未錄得相關個案，但總統拜登周一表示，相信無可避免會在美國發現Omicron個案。他又試圖安撫公眾，稱新病毒株「值得關注，但不應是引起恐慌的原因」，只要民眾接種疫苗並戴上口罩，現階段暫沒必要封城。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同日則指，隨着Omicron出現及近期美國確診個案上升，對就業及經濟活動帶來下行風險，並加劇供應鏈問題。

（綜合報道）

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