否認親華變「小中國」：44年前就建交

英國《星期日泰晤士報》本月中發文寫道：「小英國？不再是了，巴巴多斯正變成『小中國』」，它指中國幫助巴巴多斯修建基礎設施、投資該國項目、提供對抗新冠病毒防護物資。文中說巴巴多斯總理莫利特（Mia Mottley）亦曾表示，中國提供了豐富的基建支持，前殖民宗主英國卻「幾乎是零」。英國執政保守黨人關注巴巴多斯2019年2月簽署中國「一帶一路」的國際合作諒解備忘錄，受中國以援助、貸款施加的壓力左右。英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）曾指摘中國通過「債務外交」，「把新國家與自己的帝國秩序連結起來」。

巴巴多斯總理駁斥「棋子論」

不過莫利特今年8月接受BBC訪問時說：「我們44年前就與中國建交。中國投資遍佈世界，倘你只注視加勒比海、非洲與中國之交，卻不覺察中國在歐洲或其他北大西洋國家的角色，是有點口不對心，並反映視我們為棋子而非擁有自決命運對等能力的國家，叫人遺憾。」

中國駐英大使館斥英方言論「歪曲中巴關係」。英聯邦前秘書長桑德斯（Ronald Sanders）在巴巴多斯主要報章撰文稱，還款期更長、息率更低的中國貸款縱然吸引，但始終需要償還，不存在脅迫。研究英聯邦的英國專家墨菲（Philip Murphy）教授表示，沒見到中國促使巴巴多斯宣布改制的有力因果證據。

（澳洲金融評論）