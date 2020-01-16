400年脫英獨立路 巴巴多斯走向共和

加勒比海島國巴巴多斯宣告邁向共和暨首任總統宣誓典禮，於當地周一晚11時（香港周二早上11時）起舉行，英國王儲查理斯代表英女王出席儀式，他昨抵當地，他的演辭指巴巴多斯雖改制，但作為英聯邦重要成員，始終是緊密而值得信任的伙伴。

查理斯代女王出席改制儀式

今後巴巴多斯國名、國旗、國慶日期，以總理為政府行政首長的政制結構等俱不變，甚至依然是英聯邦成員國。不過，英國一份王室雜誌的總編利特爾（Joe Little）表示，巴巴多斯改制是英女王1952年登基不久就湧現的「自然發展」趨勢，且情况將無可避免地持續，甚至加速。部分英聯邦國家乃至英國本土，均有人倡議以民選官員為國家元首。如澳洲1999年曾辦公投，決定是否以總統為國家元首，改行共和制，但被否決。

擁有逾28萬人口的巴巴多斯自1966年11月30日獨立便以英女王為元首，但一直存在受英國影響4個世紀的爭議，認為今天社會種種不平等，根源於遠溯1624年英國佔領的殖民主義和奴隸制等。該國去年秋宣布走向共和，「徹底擺脫殖民歷史」，標誌「完成獨立旅程」。

本身是歷史學家的西印度群島大學校長比克爾斯（Hilary Beckles）稱，廢除君主立憲「是殖民剝削身心故事的終結」，巴巴多斯乃至整個加勒比海後殖民社會的「歷史時刻」、「民主日」。巴巴多斯西印度群島大學國際關係講師海因茲（Kristina Hinds）表示，英國王室是剝削該地區的根源，但從未對過去所做傷害正式道歉或以任何形式補償。

學者：王室從未就殖民剝削道歉

50歲女魚販貝拉米-湯普森歡迎巴巴多斯誕生女總統為元首。她表示大約8歲時曾親往觀看訪問首都布里奇頓（Bridgetown）的伊利沙伯二世，小時候聽到英女王的消息就興奮，可是「年紀愈大，愈不解這個女王對我和對於我國，有何意義」。33歲的貝利認為，放棄奉英女王為元首、成為共和國，順理成章：「因為我們立國55年了，該是時候自己站起來。我期望在此制度下，事情將變得更好。」

（法新社/路透社）