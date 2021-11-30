洪都拉斯大選 親華前第一夫人稱勝

曾兩次落敗 宣言重整國債與京建交

此中美洲國家的大選總投票率達68%。經初步點完51%選票，顯示左翼自由重建黨（LIBRE）總統候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）的得票率超過53%。她發表選舉勝利宣言，向群眾承諾將「掃蕩販毒、有組織犯罪，掃除貧窮與苦難」，其支持者跳舞唱歌，慶賀執政12年卻無建樹的國民黨（PNH）政府終於「要走了」。

可望當上該國首名女性總統的62歲卡斯特羅是前第一夫人。其夫塞拉亞於2009年政變中被推翻後，她逐漸從家庭走上政壇。她此前曾兩次參加大選均告落敗，但一直活躍於社會活動。今年競選期間，她曾表示當選將重整國家債務，或與北京建交，因而觸發北京、台灣、華府三方角力。洪都拉斯是台灣僅存的15個邦交國之一。美國表明希望洪都拉斯維持與台邦交，招北京批評。

對卡斯特羅宣布勝選，北京外交部發言人汪文斌昨強調，「一個中國」原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。台外交部長吳釗燮則表示，選前與洪都拉斯不同陣營候選人及其幕僚俱有溝通，相信維持邦交「應該是不會有問題」。

台外交部料維持邦交「該無問題」

代表執政黨的卡斯特羅最大對手阿斯富拉（Nasry Asfura）暫得票33.9%，尚未言敗，不過商界領袖已經恭賀卡斯特羅。有觀察家指出，卡斯特羅之夫塞拉亞任內跟當時的委內瑞拉總統查韋斯交往密切，又曾計劃修憲延長總統任期，美國近期調查的涉及現總統的走私販毒案，他也牽涉其中，故對卡斯特羅執政持負評。

（彭博社/路透社/中央社/中新社）