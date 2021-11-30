聯國報告：疫苗護照助歐盟旅業復蘇領前

觀光客較去年同期增58%

聯合國世界觀光組織（UNWTO）表示，7月至9月間全球各地國際觀光客比2020年同期增長58%，但仍比疫情前的2019年同期減少64%。歐洲在7月至9月這段時間的國際觀光客數較2019年夏季同一時期減少53%，表現相對最好。該份報告指出：「許多旅遊目的地疫苗接種進展迅速、入境限制放寬，提高了旅客的信心，進而推高需求。」 報告又指歐盟的數碼新冠證明（俗稱疫苗護照）有助促進歐盟內自由流動和推動旅遊。

報告指出，1月至9月間全球遊客仍比疫情前少76%，各地表現不一。 2021年頭9個月的歐洲訪客只比2020年同期少8%，但比2019年少69%。美洲則是1至9月表現最強勁的地區，到訪遊客比2020年同期增加1%，但仍比2019年同期減少65%。 與此同時，加勒比海地區是表現最好的分區，2021年頭9個月到訪遊客較2020年同期增加55%，但仍比2019年減少38%。

另外，瑞士周日（28日）就政府的新冠疫情應對計劃展開公投，結果約62%選民支持今年較早時通過法案，包括對受疫情影響民眾提供經濟援助、推行新冠疫苗通行證等。在公投前，瑞士民眾進入酒吧、餐廳及出席某些活動已需要出示疫苗通行證。

（路透社/中央社）

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