南非病例難作準 專家：傳播肯定快過Delta

南非流行病學家、政府新冠議題部長級諮詢委員會前主席卡里姆（Abdool Karim）亦說，南非醫生只能從現時所醫治的病人中得出結論，「以臨牀表現而言，數據仍不足夠」，不過他周一亦表示，按南非早期數據，「Omicron的傳播速度肯定比Delta變種快」。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周日表示，Omicron佔該國人口最多省份豪登省每日2300宗新增個案的大部分，而全國個案單在過去一星期就急增超過兩倍，檢測陽性比例亦由之前的2%增至9%。率先警告南非出現Omicron變種的南非醫學協會主席庫切（Angelique Coetzee）早前表示，根據南非初步個案顯示，患者大多是健康年輕男性，病徵輕微。

《華爾街日報》指出，南非人口較大部分西方國家都要年輕和健康，因此難以單憑現時當地的有限個案去評定變種病毒的威脅，相信要到西方國家較年長群體出現個案時，Omicron的威脅才會顯示出來。

各大疫苗生產商正研發對付方法，包括觀察涉及Omicron的新個案會否導致入院和死亡人數急增，同時等候實驗室測試的數據，以解疫苗產生的抗體和T細胞能否對付Omicron，再決定是否有需要研發新疫苗，預計需要幾星期時間。

（紐約時報/華爾街日報）

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