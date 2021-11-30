英葡現Omicron社區個案 世衛：全球風險高 日重新封關 外國人禁入境一個月

蘇格蘭政府昨日公布6宗Omicron確診個案，副首席大臣斯溫尼（John Swinney）表示，部分個案並沒有外遊紀錄，顯示他們是在本地受感染，暫時未知源頭。首席大臣施雅晴召開記者會時說：「讓我強調，沒證據顯示這是持續散播，在目前階段加強監察下，也沒有任何證據顯示正廣泛傳播。」另外，葡萄牙同日公布新增13宗Omicron個案，都是屬於首都里斯本球會比蘭倫斯（Belenenses SAD）的職業球員，只有一人曾赴南非，相信有社區傳播。

蘇格蘭部分確診者沒外遊 葡國球會爆疫

愈來愈多國家加入限制外國遊客入境。日本之前已經禁止來自非洲南部9個國家的民眾入境。岸田文雄昨表示，禁令將會擴展至全球，由周二零時起，暫停全球各國以短期商務或留學等為由的外國人新入境申請。另外，日本將會對來自另外14個發現Omicron個案國家地區的入境國民實施加強檢疫限制，必須在日本政府指定設施「嚴格隔離」，預計香港將包括在內。日本目前已因應新冠疫情，禁止大部分外國人入境，本月8日才恢復讓短期商務客、留學生與技能實習生等人士入境。

澳洲昨宣布，暫停原訂周三（12月1日）恢復讓外國技術勞工和學生入境的計劃最少兩星期。上周才宣布容許已完成接種外國遊客入境的菲律賓，繼之前宣布禁止來自非洲南部國家民眾入境和禁止7個歐洲國家航班後，昨也宣布煞停遊客入境計劃。北非國家摩洛哥亦於昨晚起暫停客運航班入境兩周。

世衛官員質疑旅遊禁令破壞全球團結

南非11月24日向世衛通報首宗個案，後者上周五將之命名為Omicron，並列為「值得關切的變異株」，Omicron的殺傷力備受關注。世衛周日表示，目前沒有足够數據表明Omicron比起其他變種更具傳染性或會引致更嚴重病徵：「初步數據顯示，南非的住院率攀升，不過這可能是因總體染疫人數增加，而非Omicron特定感染所致。」世衛非洲區域辦事處同日發表公告稱，旅遊限制等措施會給各國生活和生計造成沉重負擔，各國應在科學和《國際衛生條例（2005）》的基礎上實施這類措施。世衛非洲區域主任穆蒂在公告中更質疑針對非洲的旅遊禁令破壞了全球團結，稱各國唯有共同努力尋找解決方案，才能戰勝新冠病毒。南非總統拉馬福薩亦表示，旅遊禁令只會進一步損害受影響國家的經濟，以及削弱他們應對疫情能力，呼籲那些國家盡快改弦易轍，收回「科學上站不住腳」的旅遊禁令。

世衛籲加強高危群組接種率

不過，世衛周一警告，Omicron變種有至今已知最多的棘突蛋白突變，部分有可能衝擊疫症大流行走向，令人憂慮，形容新變種對全球整體風險是「非常高」，但仍然要更多研究以了解其規避疫苗的能力，預計幾星期內會有更多數據。世衛又呼籲194個成員國要加強對高危群組接種疫苗。

（路透社/法新社/半島電視台/獨立報）

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