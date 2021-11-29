澳立法打擊網絡欺凌 社交媒體須交留言者

總理莫里森昨天（28日）在記者會上稱，將制定新法及引入投訴機制，凡認為在社交網絡上遭匿名網民針對攻擊、誹謗中傷、欺凌的人，可通過法院要求諸如Twitter、facebook（fb）母公司Meta Platforms等提供社交網絡平台的公司刪除相關內容，以及向法院申令，促使那些公司提交那些匿名發放誹謗帖子的人的身分資料。

社交平台被視「發布者」

按澳洲現行法例，社交媒體公司不算作旗下平台所載內容的「發布者」。如果有人在比如fb等平台上，發放詆毁言論或留言，那麼承擔法律責任的只是該網頁的主人。不過9月初澳洲最高法院裁定，開設公開fb網頁的機構有促進、鼓勵、協助第三者在其平台發表評論，故能視作評論「發布者」，為其平台使用者的言論負上法律責任，遂有此促使數碼媒體公司都被視作「發布者」的法案出台。該宗關鍵裁決，始於一名曾受羈留的少年控告澳洲傳媒集團Fairfax Media Publications、Nationwide News與Australian News Channel旗下報章、電視台的fb網頁，在發表關於該少年的報道下，有第三方誹謗該少年的評論，控方認為相關新聞機構也該被視作「發布者」，對其facebook留言負有法律責任。

莫里森表示，言論自由並不是任由躲在暗處匿名誹謗騷擾他人。其政府要使民眾為其言論負責，保護網絡欺凌的受害者，確保相關公司「無法擺脫」其平台上惡意內容的關係，促使之必須制定適當流程以迅速有效地刪除誹謗內容。不過澳洲網絡安全專員格蘭特曾表示這類政策難以執行，例如fb有27億用家，要去識別使用者「存在極大挑戰」。Meta發言人表示，該公司將等候有更多法案內容細節才作評論。

（彭博社/商業內幕）