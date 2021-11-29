Omicron蔓延歐5國 澳洲失守 荷蘭13宗以色列封關 入境英國者隔離強檢

Omicron在歐洲持續蔓延，多國首度出現確診個案。荷蘭上周五禁止所有來自非洲南部的航班降落，在這之前荷蘭皇家航空（KLM）兩架分別從南非開普敦與約翰內斯堡起飛的客機，飛抵阿姆斯特丹史基浦機場後，共61名乘客確診感染新冠病毒，昨證實13人感染Omicron。另丹麥兩名來自南非的入境者昨亦證實感染Omicron。

意大利德國捷克丹麥現首例

德國巴伐利亞州（Bavaria）衛生部官員前日表示，兩名上周三（24日）由南非抵達慕尼黑機場的旅客證實感染Omicron，正接受隔離。衛生部發言人表示，兩人得悉有關Omicron的報道後主動要求進一步檢查。至昨日德國證實3人感染Omicron。意大利衛生當局前日在一名來自莫桑比克的旅客身上驗出Omicron。捷克北部利貝雷茨（Liberec）區域醫院內一名女病人確診Omicron，當局稱患者由納米比亞經南非和迪拜飛抵捷克，說她已完成接種疫苗，徵狀輕微。路透社報道，奧地利昨有一名上周由南非返國的旅客懷疑染上Omicron，但待進一步核實。

Omicron也傳到澳洲。在人口最多省份新南威爾士，衛生局昨（28日）表示兩名已完成接種疫苗、前晚（27日）由南非經多哈飛抵悉尼的乘客，被驗出對新冠病毒呈陽性，隨後的緊急基因組檢測證實兩人感染Omicron，正接受14天隔離檢疫，同機另外12名來自南非的乘客，檢測結果沒呈陽性，但亦被安排隔離檢疫。

4周前才對外國遊客重啟邊境的以色列，因Omicron殺到，昨晚起禁止所有外國旅客入境，成為全球首個因Omicron而全面封鎖邊境的國家。路透社報道，以色列總理班納特前日發聲明表示，會用反恐電話追蹤監控系統，追蹤Omicron患者的密切接觸者。

英國前日首現Omicron病例後，首相約翰遜宣布將要求所有抵英旅客須隔離，直到他們能出示核酸檢測陰性證明為止，且將恢復商店和公共運輸系統強制戴口罩措施。約翰遜承諾將在聖誕節評估措施，誓言保護英國人今年歡度聖誕的盼望。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）昨在英國廣播公司（BBC）The Andrew Marr Show表示，英國的Omicron個案可能遠超兩宗，政府會盡力阻其蔓延。同日稍後，英國再發現一名與南非有關的旅客確診Omicron。

美國法國同稱或已傳入

未出現Omicron病例的美國，白宮首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）前日接受全國廣播公司（NBC）訪問時，暗示Omicron可能已經傳入美國，「如果是這樣，我不會感到驚訝。但我們現在還沒有發現，但當病毒顯現『這種程度的傳播力』時，幾乎無法避免最後會全面蔓延」。白宮官員前日表示，總統拜登已聽取有Omicron的最新簡報。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）昨在巴黎一個疫苗中心向記者表示，Omicron可能已在法國流傳，政府正收緊措施以防其蔓延。

（路透社/法新社/BBC）

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