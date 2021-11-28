總統熱門倡建交北京 洪都拉斯捲兩岸中美角力

美派助卿游說勿改現狀

被視為總統熱門的卡斯特羅（Xiomara Castro）是在2009年政變中落台的前總統塞拉亞之妻，代表左翼自由重建黨（LIBRE）出選。她此前兩度角逐總統皆落敗，但民調顯示她這次有望成功，支持度領先執政國民黨（PNH）對手、首都市長阿斯富拉（Nasry Asfura）約17個百分點，可望打破該國由國民黨與自由黨（PLH）輪流執政的局面。

卡斯特羅提出改跟北京建交，以引入對方投資。她6月底在社交平台寫道：「我信奉多元化，故倡議與中國大陸展開國際關係，這將有助我國融入全球增長最快的市場。」

然而，這意味着洪都拉斯須結束1941年起跟重慶國民政府建立、延續至現時台灣當局的邦交關係，掀動中美與陸台的微妙政治平衡。目前外交上承認台灣的國家只餘15國，9個在中南美及加勒比海地區，洪都拉斯跟台斷交將是北京外交勝利。

台灣：注意北京承諾口惠而實不至

在北京，外交部表示「一個中國」原則是大勢所趨。台方則指會尊重洪都拉斯選舉結果，但同時提醒洪方注意北京口惠而實不至的承諾。美國西半球事務助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols）上周率團出訪洪國，向兩名總統候選人說明洪、台關係之重要，表明華府盼洪方維持現狀，並就北京對中美洲帶來的風險示警。

曾任財長和央行行長的卡斯特羅顧問諾埃（Hugo Noe）上周二（23日）接受路透社訪問強調，卡斯特羅尚未作出最終決定，強調會衡量「其他行業可能提出的好處和壞處」。他承認還會考慮到美國對這議題的敏感度，「因為其他東西——例如在美國的洪都拉斯人（移民）、我們的貿易關係——都會受到影響」。

中方表示，美國公然違背一中原則，公然粗暴干涉他國內部事務，叮囑拉美人民警惕美國視中美洲作「後院」的霸權做法。

洪都拉斯是美洲最貧困國家之一，颶風天災和新冠疫情加劇本已受困於貪污和毒品問題的管治危機。

（綜合報道）