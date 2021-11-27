英倡法接回難民惹不滿 法取消邀英出席難民危機會議

約翰遜透過twitter發信，主張遏止重演慘劇之法，是法國添置更多的偵測感應儀器，與英國安全部隊在海峽共同巡邏，並互相在對方領海巡邏及作出空中監視，以及加強跨國聯合情報小組合作等。另外，他又建議法國接回難民。

英揆用Twitter發公開信 法斥不能接受

法國昨批評英揆通過Twitter發信給馬克龍的做法是「不能接受」和「令人失望」。馬克龍形容對以這個方式收信感到驚訝，他在記者會說：「一國領袖不能跟他國領袖，藉着公開信在Twitter上洽談這些問題……歐盟部長們將與認真的人，認真地努力解決這些嚴肅的問題。」法國內政部長達爾馬寧隨後宣布取消邀請英國內政大臣彭黛玲出席周日與法國、比利時、荷蘭、德國、歐盟委員會代表舉行的難民危機會議。

唐寧街10號回應稱，偷渡問題是英方「極之認真看待的議題」，約翰遜是以「伙伴與合作精神」寫信給法方的，並不為發信而後悔。

另外，為英國拒發在英國水域捕撈的執照問題，法國漁民周五阻撓加萊港與英國多佛爾港的渡輪航運，又阻礙英船在聖馬洛灣（Saint-Malo）泊岸，並以貨物等妨礙往返英法隧道的列車行駛。

（法新社/路透社/衛報）