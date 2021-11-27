所羅門連續3天反政府示威 總理歸咎外國勢力

台否認有關 北京稱支持止暴制亂

8萬人口的霍尼亞拉市况昨晨依然混亂。示威者漠視早前當局發出的36小時禁足令，試圖遊行到總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）位於首都的私宅。澳洲廣播公司報道，索格瓦雷一座私宅遭縱火，其中一棟建築損毀。警員在混亂期間鳴槍示警，並施放催淚彈和發射橡膠子彈等驅散示威者。法新社稱有數千人揮舞斧頭、刀，橫行唐人街和商業區等地。一名居民告訴路透社，澳洲聯邦警察到場前，逾百人搶掠店舖，「場面混亂，宛若戰區」。唐人街一座大型倉庫被縱火後爆炸，民眾奔逃，澳警其後到場「控制局面」。除了澳洲派警到所羅門協助維和，巴布亞新幾內亞也答應派遣逾30名警員到所羅門。總督武納吉（David Vunagi）昨宣布首都無限期宵禁。

總理私宅遭縱火 警放催淚彈驅散

示威者主要來自馬萊塔省。該省擁有約16萬人口，佔全國四分之一，原跟台灣有着緊密經貿等關係，一直不滿索格瓦雷政府2019年跟台灣斷交並轉跟北京建交，又指控中央不將該省納入政府預算，新冠疫情令中央跟地方之間的積怨加深。今年曾赴台接受人道醫療援助的馬萊塔省長蘇達尼（Daniel Suidani）日前發聲明，指摘索格瓦雷考慮外國人的利益甚於國民，應要辭職。該國記者凱克亞（Gina Kekea）說，索格瓦雷政府當初幾乎沒有公開諮詢就決定轉跟北京建交，是導致這波示威的原因之一，但民怨原因還包括外國企業沒有為當地人創造就業機會。

當地傳媒：民怨包括外企沒為當地人創就業機會

通訊社報道指出，示威民眾還抗議中央政府忽略地方發展，管治無能，缺乏官員問責，以及貪污、失業與外勞問題等。

索格瓦雷昨天接受澳洲廣播公司訪問時說：「我為馬萊塔省民眾難過，因為他們被關於轉換邦交國的虛假和蓄意散播的謊言所蒙蔽。這些正在影響馬萊塔省的國家，正是不想我方結交中華人民共和國的國家，他們在消磨所羅門群島建立邦交、履行國際法與聯合國決議案的意志。」台灣外交部發言人歐江安表示，台方「跟這場騷亂毫無關係」，期盼該國人民以和平方式表達意見，同時呼籲所羅門群島中央政府傾聽人民心聲。中國大陸外交部發言人趙立堅昨日表示，中方對造成嚴重破壞和財產損失的暴力行為表示譴責，支持所政府止暴制亂的努力。

（法新社/路透社/中央社/新華社）