澳洲指控中國「間諜船」逼近蒐情報

《每日電訊報》頭版報道，這艘「間諜船」於8月進入澳洲達爾文（Darwin）沿岸200公里專屬經濟海域，沿海岸線南行，隨後穿越過塔斯曼海（Tasman Sea）往新西蘭方向航行，其間「間諜船」曾監視位於昆士蘭省的肖爾沃特灣訓練區（Shoalwater Bay Training Area）。澳洲廣播公司（ABC）引述一名匿名澳洲國防部發言人稱，國防部注意到中國人民解放軍情報艦「玉衡星」號於今年8月出現在澳洲東岸外海。

類似偵察船7月曾監視澳洲軍演

《每日電訊報》的報道指出，有關「間諜船」為東調級（Dongdiao class）電子偵察船，與今年7月逼近澳洲領海監視「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演的中國偵察船類似。

達頓周五證實，中國解放軍曾經派出多艘船來蒐集那次軍演的情報。他今年7月18日曾向澳洲天空新聞表示，中國情報搜集艦「海王星」號與「天王星」號逼近澳洲監視那次軍演。

澳防長批華言行不一 華斥誤導

總理莫里森（Scott Morrison）周五表示，澳洲政府注意到近期有中國海軍出現在澳洲外海。他指出，中國海軍當時是位於澳洲的專屬經濟海域，但並未違反國際法。他說：「他們（中國海軍）可以進入該處，正如我們可以進入南海一樣。」不過，莫里森指出，有關事件反映出印太地區出現嚴重問題，「澳洲必須保持警戒」，而且「必須堅定地對抗那些脅迫澳洲的勢力」。達頓則批評中方將南海軍事化、在香港引入國安法和近期對台灣的行徑，與北京聲稱推動地區和平與繁榮的說法並不一致。

中國駐澳洲大使館回應稱，達頓扭曲了中國的外交政策，誤導澳洲人，並挑撥兩國和人民之間的矛盾。

（路透社/彭博社/中央社）