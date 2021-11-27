澳洲指控中國「間諜船」逼近蒐情報

【明報專訊】澳洲《每日電訊報》周五（26日）披露，一艘中國「間諜船」在今年8、9月間於澳洲外海蒐集「敏感情報」。澳洲國防部部長達頓（Peter Dutton）證實，今年曾有中國「間諜船」逼近澳洲領海。他又批評北京近期的行徑與對外宣稱要推動區內和平繁榮的說法不一致，中方則反駁澳洲扭曲中國外交政策。
《每日電訊報》頭版報道，這艘「間諜船」於8月進入澳洲達爾文（Darwin）沿岸200公里專屬經濟海域，沿海岸線南行，隨後穿越過塔斯曼海（Tasman Sea）往新西蘭方向航行，其間「間諜船」曾監視位於昆士蘭省的肖爾沃特灣訓練區（Shoalwater Bay Training Area）。澳洲廣播公司（ABC）引述一名匿名澳洲國防部發言人稱，國防部注意到中國人民解放軍情報艦「玉衡星」號於今年8月出現在澳洲東岸外海。
類似偵察船7月曾監視澳洲軍演
《每日電訊報》的報道指出，有關「間諜船」為東調級（Dongdiao class）電子偵察船，與今年7月逼近澳洲領海監視「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演的中國偵察船類似。
達頓周五證實，中國解放軍曾經派出多艘船來蒐集那次軍演的情報。他今年7月18日曾向澳洲天空新聞表示，中國情報搜集艦「海王星」號與「天王星」號逼近澳洲監視那次軍演。
澳防長批華言行不一 華斥誤導
總理莫里森（Scott Morrison）周五表示，澳洲政府注意到近期有中國海軍出現在澳洲外海。他指出，中國海軍當時是位於澳洲的專屬經濟海域，但並未違反國際法。他說：「他們（中國海軍）可以進入該處，正如我們可以進入南海一樣。」不過，莫里森指出，有關事件反映出印太地區出現嚴重問題，「澳洲必須保持警戒」，而且「必須堅定地對抗那些脅迫澳洲的勢力」。達頓則批評中方將南海軍事化、在香港引入國安法和近期對台灣的行徑，與北京聲稱推動地區和平與繁榮的說法並不一致。
中國駐澳洲大使館回應稱，達頓扭曲了中國的外交政策，誤導澳洲人，並挑撥兩國和人民之間的矛盾。