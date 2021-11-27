單日個案新高 捷克取消聖誕市集

德國病歿人數破10萬

德國周四通報單日新增病例達破紀錄的75,961宗，單日新增351人染疫病歿，令死亡人數達100,119。默克爾對接替她的新政府發出疫情管理緊急警告，要求採取迅速果斷措施，說已尋求與她的繼任人、社會民主黨黨魁肖爾茨，以及其執政聯盟成員綠黨和自由民主黨領袖對話，以告知對方「仍能在這個過渡期共同治理，尋求一切必要措施」。

捷克昨通報單日新增破紀錄的2.7萬多宗病例，政府周四下令酒吧和俱樂部在下午10時「打烊」，同時取消聖誕市集，以抑制居高不下的感染率。總統澤曼（Milos Zeman）周四下午新冠病毒檢測結果呈陽性，傍晚再次進入布拉格中央軍事醫院。澤曼於10月10日因病住院，周四上午才出院。已接種3劑新冠疫苗的澤曼，據報並無症狀。

根據Our World In Data統計，過去一周捷克單日平均每100萬人有1516宗病例，排名全球第3高，僅次鄰國斯洛伐克和奧地利。斯洛伐克的局部「封城」令周四生效，餐廳和非必要商店須關閉，未來兩周公眾每日大部分時間須禁足，僅凌晨1時至5時可外出。

疫苗接種率高的葡萄牙，亦因確診個案急增而重新收緊限制，周四要求所有入境航空旅客，不管是否完成接種都要出示檢測陰性證明。荷蘭周五料會宣布進一步加強局部封鎖措施，包括限酒店食肆和非必要商店每日下午5時關門。鹿特丹警方表示會密切留意會否觸發新一輪反封鎖示威。

（法新社/路透社）

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