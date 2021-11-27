新毒株肆虐 港星歐盟禁南非洲旅客入境 俄羅斯瑞士將香港列入限制名單

BioNTech：正研疫苗保護效果

南非發現的B.1.1.529個案主要集中在南非豪登省（Gauteng），鄰國博茨瓦納有數宗個案，香港亦有兩宗，首名患者由南非抵港，在酒店檢疫時傳染另一住客。以色列和比利時昨日發現首例，患者曾分別到非洲東南部的馬拉維及北非的埃及。帶領研究B.1.1.529的南非專家指，該病毒株整體有50處變異，其中32處發生在S蛋白，約為Delta變種病毒的兩倍。許多現有疫苗都是針對S蛋白，專家憂慮新病毒株或削弱疫苗效用，德國BioNTech正研究其疫苗對新病毒株的保護效果，盼最遲兩周內得出更多數據。S蛋白大量變異有機會令病毒更易避開免疫系統，或更具傳染力。

英列南非等6國「高危」 南非促重新審視

英國將南非、博茨瓦納和津巴布韋等6個非洲南部國家列入高危的「紅色名單」，包括南非、博茨瓦納（Botswana）、萊索托（Lesotho）、伊斯瓦蒂尼（Eswatini，即前斯威士蘭）、津巴布韋（Zimbabwe）、納米比亞（Namibia），周五中午至周日凌晨暫停來自這6國的航班，之後從有關地區返國的人須在酒店隔離。南非批評英國在世衛尚未建議下一步行動就推行旅遊禁令「似乎太倉卒」，促英國重新審視決定。南非的抗議無阻多國跟隨英國做法，包括香港、新加坡、以色列、意大利、德國、法國、捷克、日本及馬來西亞等，收緊對非洲南部國家的入境限制，部分國家將莫桑比克（Mozambique）也加入在內。歐盟27個成員國昨日同意暫時停止讓非洲南部國家民眾入境。

港列7國「高風險」 與南非同等級

至於正值與內地討論恢復通關的香港，港府現務求保持沒有本地新型冠狀病毒個案，以維持通關條件。食物及衛生局昨晚公布收緊入境措施，博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、馬拉維（Malawi）、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋會於今日（27日）凌晨零時起被列為A組高風險地區，與南非看齊，曾於21天內逗留上述8地的非香港居民禁止入境。香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，其後要在指定酒店檢疫21天。食物及衛生局指，上述措施較英國、新加坡、以色列等地宣布的措施更嚴謹。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在政府收緊措施前稱，從南非等地來港的航班不多，可暫停相關航班，若再讓當地航班來港，擔心會再發生類似富豪機場酒店的傳播事件，若帶該病毒者抵港後在檢疫酒店傳染他人，病毒有可能流入社區。

（BBC/路透社/法新社/天空新聞台）

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