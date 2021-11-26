瑞典誕首名女首相 接任7小時即倒台

54歲的安德松（Magdalena Andersson）周三當選首相後，政府同日提出由安德松任財相時草擬的預算案，但遭國會否決，多數議員轉而支持由極右瑞典民主黨在內反對黨起草的預算案，深感不滿的綠黨因此宣布退出聯合政府，批評極右政黨版本的預算案扭轉了幾項環保政策。

安德松隨即宣布，根據瑞典憲法慣例，當聯合政府有政黨退出時，政府就應辭職，並說她不願領導「一個合法性受到質疑的政府」，這距離她接任首相僅約7小時。但她同時表示已向國會議長表明，希望以單黨政府領袖的身分再度拜相。

安德松是經濟學家，2014年起在上一任首相勒文內閣中擔任財相，本月初成為社民黨黨魁。隨後爭取到在野左翼黨首肯不投反對票，在國會的首相表決投票中僅以一票之差達到當選門檻的反對票不過半而驚險過關。

（金融時報/BBC）