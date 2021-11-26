阿聯酋中國奪要職 國際刑警再捲人權質疑

國際刑警組織本周二起一連3天在土耳其伊斯坦布爾舉行，萊西（Ahmed Naser al-Raisi）經過三輪投票後擊敗唯一對手、捷克籍的該組織副主席哈夫蘭科娃（Sarka Havrankova）當選主席。這次是上屆主席、中國公安部前副部長孟宏偉失聯以來，國際刑警組織首次選出完整任期的新領導人。孟宏偉2018年9月自法國總部返回中國後失聯，10月請辭後由韓國的金鍾陽代理主席，金隨後當選坐正至今，孟則因受賄罪名被判囚13年。

兩人被指虐犯、追緝海外異見者

萊西1980年加入阿聯酋警隊，在警隊工作數十年，自稱能助國際刑警組織現代化。但他過去曾被指虐待疑犯，在法國和土耳其都面臨刑事指控。他當選後未回應指控，只在Twitter宣稱「阿聯酋是世上數一數二的安全國家」。人權觀察研究員扎亞丁（Hiba Zayadin）批評萊西是「海灣最專制政府的代表」，其當選是「全球人權和法治的悲傷一天」

胡彬郴的當選同樣惹來爭議。跨黨派政治組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表聲明，指中國屢次濫用「紅色通緝令」追捕流亡海外異議人士，胡彬郴當選無異於為中方利用國際刑警組織實行壓迫政策開綠燈，將數以千計來自香港、新疆、西藏、台灣以至大陸的海外異議人士置於更大險境。

（法新社/路透社/中央社）