美黑人慢跑槍殺案 3白人謀殺罪成

被告辯稱「公民逮捕」自衛未獲接納

事發於去年2月23日，地點是喬治亞州的薩蒂利亞河岸（Satilla Shores），35歲首被告特拉維斯（Travis McMichael）當時跟其65歲父親麥米歇爾（Gregory McMichael）同乘一車，與駕駛另一輛車的52歲鄰居布賴恩（William Bryan），聯手追上在薩蒂利亞河岸（Satilla Shores）做運動慢跑的25歲黑人男子阿伯里（Ahmaud Arbery），其中特拉維斯近距離以霰彈槍連開3槍擊斃阿伯里。三人被控多項謀殺、嚴重襲擊及非法禁錮等共27項罪名。

這是美國又一宗涉及私刑、自衛、槍權和種族爭議的案件。3位被告宣稱懷疑阿伯里是區內盜竊慣犯，並援引該州自南北內戰時制訂的「公民逮捕」法例自辯。辯方主張被告們是出於保護社區的責任，按公民逮捕法例在企圖逮捕疑犯時遭遇反抗而開槍自衛。控方則強調受害人當時只在慢跑，身上並無武器，也未有攻擊舉動，質疑3名被告未受切身威脅，不能聲稱所觸發的案件為「自衛」。檢察官進一步強調，3名被告未曾目擊阿伯里犯案，也無理由相信受害人有犯罪，而且試圖拘捕時未向受害人說明理由。

拜登：爭取種族公義的毁滅性提醒

由11名白人和1名黑人組成的陪審團認同控方理據，宣判特拉維斯全部9項罪名成立，包括最重的「惡意謀殺」。次被告麥米歇爾「重罪謀殺」等8項罪成，第三被告布賴恩「重罪謀殺」等6項罪成。量刑日期未定，而「惡意謀殺」和「重罪謀殺」的最高刑罰為終身監禁，但法官表示容許坐監30年後申請假釋。

裁決公布後，法院後有許多黑人民眾慶祝，部分人更感觸掉淚。死者阿伯里父親馬庫斯感謝民眾支持，強調「不想再見到為人父者目睹親兒如此遭私刑處死和槍殺」。總統拜登歡迎裁決，但強調事件是美國爭取種族公義「依然長路漫漫的毁滅性提醒」。喬治亞州共和黨籍州長肯普承認阿貝里是「私刑受害者」，表示該州絕不容忍，呼籲民眾「治癒、和解」。

阿伯里一案原先未惹全國關注，直至去年5月網上流傳布賴恩以手機拍攝的案發短片激發公憤，才成為「黑人的命也是命」平權運動的一大焦點。因本案被告以古老法律「公民逮捕」之名作辯惹來爭議，相關州法律今年初被廢除。有學者便指，喬治亞州廢除該法律前，容許民眾光天化日下行使私刑，若非有錄像公開及示威，麥米歇爾等人可望全身而退。

（綜合報道）