所羅門群島示威捲至唐人街 澳洲應邀派軍警平亂 中方促保護中國公民機構

要求總理下台 一度衝擊國會

示威者周三上街要求總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）下台，並企圖衝擊國會不果，又向政府和警方建築物縱火及搶掠商店，索格瓦雷隨後下令封城36小時，直至周五早上7時。但數千示威者昨無視封城令湧入位於首都東南部的唐人街，多座建築物被縱火，包括銀行。當地居民稱，警方設置了路障，但騷亂並未趨緩和，「暴徒四處走動，局勢非常緊張」。所羅門群島警方指涉及2,000至3,000名示威者，當局拘捕了36人。

索格瓦雷最初堅稱政府完全掌控，「國家是安全的」，但隨着首都騷亂擴大且多處被縱火，索格瓦雷要求澳洲出兵協助。

澳洲總理莫里森昨表示收到所羅門群島按雙邊安全協議提出的正式要求，會派出100名軍警到所羅門群島，其中澳洲聯邦警隊會派出23人和最多50人，分別負責支援控制騷亂以及協助維護基建安全，澳洲軍方另會增派43人前往當地。莫里森指有關行動預計維持數周，強調澳洲政府無意干涉所羅門群島的內政。澳洲軍隊2003年至2017年曾參與當地的維和行動。

示威者多來自反斷交台灣最大省

中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會表示，中方高度關注所羅門群島當前事態發展，對有中國公民和中資機構遇襲表示嚴重關切，已要求當地政府採取一切必要措施，保護中國公民和機構安全。趙立堅又稱，任何破壞中所關係正常發展的圖謀都是徒勞，支持當地政府止暴制亂，相信在索加瓦雷領導下，當局能盡快恢復社會穩定。

當地傳媒報道，示威者大多來自人口最多的省份馬萊塔省（Malaita），該省長期不滿被中央政府忽視，亦反對索格瓦雷的中央政府2019年與台灣斷交轉投北京，馬萊塔省當局此後繼續與台灣保持聯繫，並接受台北及華盛頓政府援助。該省去年發起獨立公投，被中央政府視為非法。法新社指出，導致今次危機原因複雜，例如年輕人失業，不滿控疫措施、與台斷交等。

專家：捲中美角力加深社會裂痕

但曾以澳洲外交官身分派駐所羅門群島的澳洲智庫洛伊國際政策研究所的研究員索拉（Mihai Sora）指出，該島國捲進的中美角力確令內部原有裂痕更為加深。

他說：「地緣戰略競爭本身不會觸發騷亂，但正是更大國家在對地方角色抱持同情下的動作——即有利部分人自行尋求戰略目標，而非停下來想想國內本已存在的深入社會和政治暗湧——為社會凝聚力帶來破壞穩定的影響。」

（法新社/路透社）