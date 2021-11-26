討好選民兼極右牽制 保守黨難改移民政策

慘劇發生後，有團體要求政府三思其3月宣布的「移民入境新計劃」（New Plan for Immigration）。該計劃擬改革庇護制度，擬將非法來英尋求庇護者的身分降級甚至施以懲罰。但英國政府截至周三晚並無改變態度的迹象，內政大臣彭黛玲在Twitter連環發文，指沉船災難「令人想到無情犯罪分子安排橫渡英倫海峽的偷渡之旅有多危險」，強調「移民入境新計劃」將改革受破壞的庇護制度。

《衛報》分析指，縱然發生慘劇，保守黨政府似乎不大可能根本上改變態度，因為保守黨策略師明白到，一些渴望「奪回控制權」的脫歐派選民，根本就是反移民，而2019年大選保守黨大勝，奪去工黨多個議席，原因之一正是在移民等社會議題上採右翼立場。

另外，脫歐推手、英國脫歐黨前黨魁法拉奇（Nigel Farage）近日表示，英倫海峽偷渡潮是國家安全問題，首相約翰遜卻未能掌握問題癥結所在，因此他積極考慮重返政壇。《衛報》指，英國脫歐黨在2019年大選儘管一席未贏，但法拉奇過去五年對保守黨政策方向的影響力毋庸置疑。有保守黨員擔心，一旦在移民問題立場軟化，選票會流向那個右翼邊緣政黨。

（衛報/獨立報）