偷渡船沉英倫海峽 27死歷來最多 英法互相指摘 馬克龍：雙方同意合作打擊人口販賣

法國當局接獲一艘漁船報稱在多佛爾海峽──英倫海峽最狹窄之處看到有人在海上漂浮，從而發現事故，英法雙方派出直升機及救生船到場搜索。有救生船成員稱，到場後看到「一艘扁平、已漏氣的充氣艇，只餘下極少空氣勉強浮起」，周遭有多具屍體。事件造成至少27死，法國檢察官指充氣船從加萊（Calais）港口出發，死者包括17男7女的成年人以及3名未成年人。另有兩人獲救，法國內政部長達爾馬寧指他們分別為伊拉克及索馬里籍，一人依然失蹤。

當局拘捕5名相信直接涉案的人口販子，包括從德國購買充氣艇的人，正循誤殺方向展開調查——達爾馬寧形容，涉案充氣艇非常脆弱，就像「你花園使用的充氣游泳池一樣」。

約翰遜質疑法國海岸巡邏不足

今次是國際移民組織（IOM）2014年起蒐集數據以來，在英倫海峽發生最嚴重的偷渡事故。約翰遜對此表示震驚和悲痛，但稱「在說服部分伙伴採取符合形勢的行動上遇到困難，特別是法國」，質疑法國在海岸巡邏做得不夠。法國總統府指，馬克龍周三與約翰遜通話時表明英法有共同責任，盼英方全力合作，「不要利用嚴重局勢以達政治目的」。

兩人狠批人口販賣匪幫用人命冒險，同意有迫切需要加強合作，將保留所有選項在考慮範圍內，打擊偷渡及背後人口販賣的商業模式，又強調跟比利時、荷蘭及歐洲各地緊密合作很重要，以在偷渡者抵達法國海岸前就處理問題。英國政府再次提出派警員及邊防人員到法國海岸進行聯合巡邏，法國早前曾因國家主權考慮而拒絕。

馬克龍強調勿政治化偷渡潮爭議

馬克龍稱不會讓英倫海峽變成「墓地」，今年已在法國北部拘捕逾1500名人口販子，搗破44個販賣網絡，但仍有逾3.1萬人嘗試赴英，7800人在海上獲救，這些數字自8月以來倍增。英國當局亦指今年已有逾2.5萬人非法抵英，是去年的3倍。

英國近年加強審查貨車，打擊陸路偷渡，更多人甘願冒生命危險改採海路循英倫海峽偷渡。2018年起，愈來愈多主要來自非洲、中東及亞洲的偷渡者嘗試用小艇橫渡海峽闖英，過去數周人數更見新高，相信至少10人途中喪生。

偷渡潮一直是英法關係的癥結，英國為求應對問題，承諾資助法國5400萬英鎊（約5.6億港元），包括加強基建和巡邏，法國則稱正按協議部署全地形車和快艇等裝備。

（BBC/衛報/金融時報/法新社）