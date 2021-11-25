蘋果控以國間諜軟件公司監控用家

促禁NSO集團使用蘋果產品

蘋果公司入稟加州北區地方法院，指控NSO所研發和出售的軟件工具，被用來針對及攻擊蘋果用戶，美國公民在流動裝置上受到NSO間諜軟件監控。訴訟書又指出，NSO開設了100個假蘋果ID用戶憑證來用發動攻擊。蘋果稱，雖然其伺服器沒有被入侵，但NSO仍能濫用及操控伺服器，向蘋果用戶發動攻擊，同時直接為使用間諜軟件者提供諮詢服務。NSO一直聲稱只向客戶銷售軟件。

蘋果同時宣布將捐出1000萬美元（7800萬港元）及上述訴訟中獲得的所有賠償，給予從事網絡監控研究的組織，包括多倫多大學旗下的「公民實驗室」。

NSO一直堅稱，「飛馬」軟件只會出售給人權紀錄良好國家的執法部門、情報機關及軍方，協助打擊恐怖分子和戀童癖等罪犯，其技術拯救了全球數千人的性命。

NSO開發的軍事級間諜軟件「飛馬」可入侵iPhone及Andriod手機，讓幕後操作者能取得手機內幾乎所有資料，又可悄悄開啟手機的米高峰和相機。今年7月國際傳媒機構揭發「飛馬」被多國的獨裁政權用作監控記者、維權人士、律師、政客等。美國商務部本月將NSO列入貿易黑名單。

（BBC/法新社）