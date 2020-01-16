NASA試驗 撞小行星改軌道

DART由美國民營太空探索公司SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭於加州范登堡太空部隊基地運上太空後，展開10個月旅程。根據計劃，明年9月26至10月1日期間，當名為「迪迪莫斯」（Didymos，希臘語，意為雙胞胎）的雙小行星系統離地球1100萬公里，即最接近地球時，洗衣機大小的DART會充當撞擊器，以時速2.4萬公里撞向繞「迪迪莫斯」運行的163米闊「小衛星」（moonlet）「迪莫弗斯」（Dimorphos），看其軌道會否有變。這個「撞小行星改軌道」任務耗資3.3億美元（約26億港元）。

洗衣機大小太空船充當撞擊器

科學家說，「迪迪莫斯」系統並不威脅地球安全，卻是「理想的天然實驗室」，原因之一是「迪迪莫斯」系統近地球，地球望遠鏡可輕易量度兩小行星的光度，判斷「迪莫弗斯」繞「迪迪莫斯」運行一周所需時間，從而比較「迪莫弗斯」被撞前後的運行時間，以決定撞擊效果。再者，科學家認為「迪迪莫斯」系統的軌道沒與地球軌道相交，研究起來比較安全。

DART任務團隊負責人里夫金（Andy Rivkin）說，「迪莫弗斯」目前繞「迪迪莫斯」運行一周需時11小時55分鐘，預期被撞後運行時間會縮短約10分鐘，但他們表示縮短了73秒也「收貨」。

逾萬近地小行星威脅地球

「迪迪莫斯」系統屬近地天體（near-Earth object，簡稱NEO）。若NEO的軌道與地球軌道相交，且該天體的直徑大於140米，就被視為對地球構成潛在威脅，若撞擊地球可摧毁整個城市。目前NASA追蹤到的2.75萬個近地小行星，其中1萬個直徑140米以上，但預期未來100年威脅人類的可能性不高。不過，NASA估計仍有1.5萬個類似的近地小行星尚待發現。

（法新社/路透社/BBC）