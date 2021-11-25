辦案落荒逃 韓警執法能力惹質疑

事發在上周一，一男一女的警員到仁川一幢大廈處理噪音投訴，男警在1樓向投訴人問話，被投訴的男子則到3樓，用刀刺向投訴人妻子的頸部。當時身處3樓的女警持有電槍及警棍，但目擊者稱她尖叫跑下樓，向同儕求助，最終男警用電槍制服疑犯，據報受害人仍昏迷。受害人家屬發起聯署，要求懲罰涉事警員，3天就收到逾23萬個簽名，超出政府回應門檻。

警方為此致歉，對兩名警員展開內部調查，並將地區警署署長革職，昨再宣布加強警員使用電槍等武器，以及實地訓練的培訓，提升應對暴力犯罪現場的能力。

事件再掀韓國警方執法被動的爭議。研究警務的建國大學教授李容赫指出，警察過度使用武力在美國等地構成問題，但在韓國，他們卻被批過於被動，又指警隊明顯缺乏實地訓練。在另一宗上周五的案件，警方亦被批反應遲緩。一名女子遭前男友殺害，她生前多次投訴被疑犯跟蹤，本月初收到死亡威脅後開始受警方保護，遇害前兩度透過智能手表發出求助信號，但警員因定位不準確未能及時到場。有輿論質疑是警方一直沒主動採取更多行動而出事。

保守派質疑增聘女警做法

有保守派藉仁川的案件再度質疑增聘女警的做法。2019年，有女警被拍到未能控制一名醉酒鬧事者後，有人發起聯署要求停止增聘女警。今年6月，當局將女警體能評估提升至配合男性標準。韓國目標是在明年將女警比例由去年底的13%增至15%，保守派最大在野黨「國民力量」黨魁李俊錫質疑，性別平等措施或削弱警力。

（路透社/韓聯社/每日電訊報/韓國先驅報）