助長鴉片類濫藥 美三大連鎖藥房明春定罰款

俄州的官司由雷克（Lake）和特魯姆布爾（Trumbull）兩縣提出。檢控官指出，鴉片類藥物危機令當地數百人因過量服用死亡，各縣損失達10億美元（約77.8億港元），相關連鎖藥房多年來故意無視可疑的鴉片類藥物訂單。

三大藥房不認同裁決。代表律師指出，藥房只會在藥劑師有所懷疑時追蹤藥物去向並通報官方，醫生亦有責任控制處方藥物的份量及確保藥物用於合法醫療用途。CVS稱，造成鴉片類藥物成癮的原因眾多，需醫療系統內及社區內所有人共同參與解決問題。華格林則稱，藥房從未生產或宣傳鴉片類藥物，更未參與任何釀成危機的舉動。

今次藥房敗訴，意味其他地方的政府亦可提出訴訟索償。法律專家估計，這次判決對大型藥企是警號，可能增加它們和解意慾。

截至今年4月的過去一年，美國有逾10萬人死於藥物過量，當中很大部分由芬太尼（fentanyl）等鴉片類藥物造成。

（紐約時報/路透社）