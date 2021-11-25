德「交通燈聯盟」達協議 敲定默克爾接班人

在9月26日國會大選得票最多的SPD，與綠黨、FDP展開組閣談判。3黨代表顏色分別為紅綠黃，因此被稱為「交通燈聯盟」。美聯社報道，3黨希望國會能在12月6日那周選出肖爾茨接任總理。

由於親商界的FDP不被視為SPD和綠黨的「天然伙伴」，外交預期談判會延續至明年甚至失敗。不過，3黨顯然迫切希望避免2017年大選後組閣難產的局面，而國際盟友亦應對德國這次組閣難得的高效率鬆一口氣。不過，政治分析家仍擔心，作為歐盟龍頭的德國，聯合政府3黨一旦未能收窄意識形態上的分歧，隨時會令歐盟癱瘓。

今次是德國1950年以來首個由3黨聯合政府。63歲的肖爾茨將擔任總理，FDP黨魁林德納（Chrsitian Lindner）將管財政部，綠黨共同主席哈貝克（Robert Habeck）可能領導整合經濟、氣候保護與能源的「超級部門」，綠黨另一主席貝爾博克（Annalena Baerbock）將成德國首名女外長。

新內閣料對中俄更強硬

如果這份閣員陣容成真，德國可能對於中國和俄羅斯採取更強硬立場，經濟上可能維持嚴格管控預算，同時大力推動環保投資。

3黨昨公布聯合政府協議，相當於德國政府未來4年的政策路線圖。路透社引述消息人士，3黨同意致力將淘汰燃煤的時間由2038年提前至2030年之前。3黨據報亦同意時薪12歐元（約105港元）最低工資、大麻合法化、簡化移民入籍程序等。

(路透社/法新社/衞報)