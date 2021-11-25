疫苗猶豫加劇死亡 「每日消失一條村」

【明報專訊】隨着歐洲進入新一波新型冠狀病毒疫情，部分東歐國家死亡數字急升，羅馬尼亞、保加利亞和拉脫維亞的死亡率都在本月達到疫情爆發以來的高峰。中歐和東歐疫苗接種率低於歐洲的平均水平，有專家指出，不信任政府和不實資訊等因素均加劇「疫苗猶豫」。羅馬尼亞平均每天有數百人死亡，首都布加勒斯特主要醫院的病牀及殮房爆滿，有醫生慨嘆等同「每天有一條小村落消失」。
羅馬尼亞有醫院殮房爆滿
中歐和東歐多國的疫苗接種率落後。專研俄羅斯及東歐疫情的美國密歇根大學教授伊利沙伯·金（Elizabeth King）指出，不信任政府和不實資訊都是加劇疫苗猶豫的因素，「不實資訊傳播得跟病毒一樣快」。她又指早於新冠疫情前，中歐和東歐的疫苗不實資訊已引起關注，如烏克蘭等地近年就因接種率下降而爆發麻疹疫情。
羅馬尼亞面對迄今最嚴重的一波疫情，當地醫療系統不勝負荷，本月甚至需移送患者到丹麥和德國等鄰國，亦有歐洲國家派醫生到當地支援。布加勒斯特大學急症醫院是該市收治新冠患者的最大醫院，殮房原本只容納15具遺體，但美國有線新聞網絡（CNN）記者採訪當日就有多達41具遺體，部分需放在走廊。醫院主管克爾斯托尤（Catalin Cirstoiu）慨嘆，現時猶如「每天有一條小村落消失於羅馬尼亞」，又指最大原因在於「民眾無法理解他們需要接種疫苗」。
該國接種率不足40%，遠低於歐盟平均約70%。專家將低接種率歸咎多個因素，包括對當局的懷疑、宗教信仰、社交網站廣傳不實資訊等。在宗教及地方領袖影響深遠的鄉村地區，疫苗猶豫就更嚴重。
普京試用國產鼻吸式疫苗
另外，據《今日俄羅斯》（Russia Today）昨報道，俄羅斯總統普京當天與官員開會時表示，他是俄羅斯最新鼻吸式疫苗的首批試用者之一。他說接種疫苗加強劑時，也使用了鼻吸式疫苗，過程中沒特別感覺。