疫苗猶豫加劇死亡 「每日消失一條村」

羅馬尼亞有醫院殮房爆滿

中歐和東歐多國的疫苗接種率落後。專研俄羅斯及東歐疫情的美國密歇根大學教授伊利沙伯·金（Elizabeth King）指出，不信任政府和不實資訊都是加劇疫苗猶豫的因素，「不實資訊傳播得跟病毒一樣快」。她又指早於新冠疫情前，中歐和東歐的疫苗不實資訊已引起關注，如烏克蘭等地近年就因接種率下降而爆發麻疹疫情。

羅馬尼亞面對迄今最嚴重的一波疫情，當地醫療系統不勝負荷，本月甚至需移送患者到丹麥和德國等鄰國，亦有歐洲國家派醫生到當地支援。布加勒斯特大學急症醫院是該市收治新冠患者的最大醫院，殮房原本只容納15具遺體，但美國有線新聞網絡（CNN）記者採訪當日就有多達41具遺體，部分需放在走廊。醫院主管克爾斯托尤（Catalin Cirstoiu）慨嘆，現時猶如「每天有一條小村落消失於羅馬尼亞」，又指最大原因在於「民眾無法理解他們需要接種疫苗」。

該國接種率不足40%，遠低於歐盟平均約70%。專家將低接種率歸咎多個因素，包括對當局的懷疑、宗教信仰、社交網站廣傳不實資訊等。在宗教及地方領袖影響深遠的鄉村地區，疫苗猶豫就更嚴重。

普京試用國產鼻吸式疫苗

另外，據《今日俄羅斯》（Russia Today）昨報道，俄羅斯總統普京當天與官員開會時表示，他是俄羅斯最新鼻吸式疫苗的首批試用者之一。他說接種疫苗加強劑時，也使用了鼻吸式疫苗，過程中沒特別感覺。

（華盛頓郵報/經濟學人/CNN/衛報）

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