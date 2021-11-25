歐新一波恐70萬死 世衛籲疫苗+抗疫 促接種後續戴口罩洗手社交距離

世衛所指的歐洲地區53國中，還包括俄羅斯、其他前蘇聯加盟共和國及土耳其。世衛指出，由現在到明年3月1日，53個歐洲地區國家中，預計有25國的醫院病牀供應面臨高度或極大壓力，49國的深切治療部（ICU）亦面對相似壓力。法國、西班牙、匈牙利的ICU使用率預計2022年初面臨極大壓力，荷蘭因醫院病牀壓力大，周二已將開始將病人運往鄰國德國治療。世衛指出，按目前趨勢，估計到明年3月1日歐洲累計染疫死亡人數將超過220萬。世衛稱，歐洲再次成為疫情重災區有幾大原因，包括高傳染力的Delta變種病毒株肆虐、多國自夏季起放寬防疫措施例如戴口罩及社交距離，加上隨着天氣轉冷愈來愈多人在室內聚集，但許多人仍未接種新冠疫苗，且疫苗對抗重症效力隨時間而減弱。

東西歐接種率差異大

世衛歐洲區主任克呂熱（Hans Kluge）表示，歐洲各國有需要採取「疫苗+」（vaccine plus）策略，即民眾必須完成接種疫苗，且若有加強劑提供也應接種，同時在日常生活中要結合其他防疫措施，包括戴口罩、洗手、保持社交距離及室內空氣流通等。克呂熱說：「今天，全歐洲及中亞的疫情非常嚴重，我們面對一個充滿挑戰的冬天。」世衛表示，根據最新一項研究顯示，戴口罩能減低53%發病率，歐洲目前僅48%民眾戴口罩，若提高至95%人戴口罩，在3月前就能防止逾16萬人死於新冠病毒。

據世衛數據，歐洲地區已接種了10億劑新冠疫苗，當中53.5%人已完成接種，但各國疫苗接種比例差距很大，一些國家的完成接種率超過80%，有些則不到10%，其中東西歐差異大，例如保加利亞只有24.2%人完成接種，但葡萄牙就有86.7%人完成接種。

歐疾控中心轉軚籲補針

歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）昨建議，為所有成年人接種新冠疫苗加強劑，40歲或以上人士優先。這被視為ECDC指引重大改變，ECDC與歐洲藥品管理局9月時才稱，沒有迫切需要為一般已完成接種者注射加強劑，只建議免疫系統較弱人士及年老體弱者接種。

歐洲多國已因應疫情升溫，再度加強限制措施，奧地利周一（22日）起封城，並於明年2月1日起強制民眾接種疫苗；荷蘭本月13日起亦局部封城3周，酒吧和餐廳晚上8時關門；德國國防部周二表示，很快會將軍人納入強制接種新冠疫苗名單上，是全國首批必須打針的公僕。德國軍方正準備派遣士兵協助地方政府接種疫苗和檢測等，以對抗未來幾周飈升的感染率。

（衛報/法新社/路透社）

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