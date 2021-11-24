拜登欲競逐連任 黨內分歧 3年後年屆82 體力「戰力」成疑

普薩基被問到拜登會否競逐連任時，回應稱：「是的，這是他的打算。」近期有報道指民主黨內對拜登應否再選總統陷入分歧，一方面現任總統競選時通常較具優勢，而且賀錦麗民望低，民主黨並無其他明顯領先的人選；另一方面，面對通脹加劇、供應鏈緊張、民主黨就開支法案內鬨不斷等問題，拜登民望持續下滑，民調普遍顯示其支持度下跌逾10個百分點，支持度徘徊在40%前半，民主黨本月在弗吉尼亞州長選舉落敗，令明年中期選舉以至2024年大選響起警號。

拜登年紀亦受關注，他在年初以78歲之齡，成為美國歷來就任第一任期時最年長總統，上周的體檢顯示他勝任總統職務，但提到他因脊柱關節炎而步態僵硬，以及因胃液倒流而更頻繁清喉，在2024年大選時，他將接近82歲。

白宮極力平息外界對拜登不會競逐連任的揣測，《華盛頓郵報》上周六報道，拜登在本月的視像籌款活動表明計劃競逐連任。他在3月亦曾稱計劃競逐連任，但補充仍只是預期，「不可能提前3年半就計劃好」。報道引述消息指，拜登前高級顧問鄧恩（Anita Dunn）最近數周致電民主黨領袖及社運人士等，向他們保證拜登會競逐連任。

惟報道訪問28個民主黨策略師和官員，部分人對拜登及其團隊公開或私底下發放的信號表示懷疑，認為他為免削弱現有地位，不論真實想法為何，都需表現出有意競逐連任。即使是與拜登核心圈子有接觸的人，對其意圖亦有不同解讀，有參與競選活動的民主黨人坦言，上月接觸過的人當中，沒人視拜登再度參選為真實的可能性。拜登去年競選的主要捐款人、任職律師的摩根（John Morgan）亦稱，難言拜登未來3年的健康狀况，不確定他會否尋求連任。

賀錦麗接班能力未服眾

若拜登放棄競逐連任，原本最有力的接班人應是副手賀錦麗，但其能力受到質疑，美國有線新聞網絡（CNN）上周稱，賀錦麗在白宮被邊緣化，政治能力受限制。《今日美國報》民調顯示，她的支持度只得28%。民主黨內有聲音憂慮，現時沒其他人明顯領先，或引致初選混戰。部分人視現任運輸部長的中間派新星布蒂吉格（Pete Buttigieg）為可能人選，自由派亦可能派人挑戰，包括參議員沃倫（Elizabeth Warren）等。

特朗普成潛在大選勁敵

有民主黨策略師指出，尚有許多因素可完全顛覆政治氣候，例如特朗普重返白宮的可能性、最高法院決定終止或大幅限制墮胎權、經濟好轉等。特朗普月初受訪時提到考慮再次參選，很可能會在中期選舉後宣布決定。特朗普對大部分共和黨人的影響力猶在，但參選時亦將年屆78歲，他拒絕接受去年大選結果和國會山莊騷亂事件，亦可能左右獨立派選民決定。

（路透社/華盛頓郵報/CNN）