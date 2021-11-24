英揆演說「神經刀」打圓場惹關注

脫稿大談Peppa Pig 台下靜默

約翰遜在英格蘭北部泰恩港（Port of Tyne）向英國工業聯合會成員發表演說，原本內容是支持電動車發展，但約翰遜多次離題，還一度找不到自己講到哪裏，他只好一邊翻着稿子，一邊嘆氣說「該死的」，然後喃喃自語說了3次「抱歉」。他回過神來，卻突然要求到過英國Peppa Pig World主題公園的在座者舉手。約翰遜和妻子西蒙茲及1歲兒子前一天被傳媒拍到去那兒享受天倫樂。約翰遜向在座商家說：「昨天我去了，我們大家都必須去Peppa Pig World。我愛死了。那個地方完全是我的口味——街道很安全，學校很有秩序。」其間，他還扮卡通汽車加速的聲音。另外，他又在演說中自比摩西，稱他就環保向商界提出了「新十誡」。

在演說後，有記者直接問約翰遜他是否安好，他回覆說：「我認為人們對我希望提出的大部分觀點都接收到，我也認為它（這次演說）進行得很好。」

《衛報》報道，今次事件令部分保守黨國會議員進一步憂慮約翰遜的管治能力，質疑他演說言不及義，還連照稿讀出都顯得困難，有議員稱保守黨正逐漸失去對約翰遜的信任。BBC引述唐寧街10號首相府消息人士稱，首相府內的人亦對首相感到很憂慮，稱內閣應該醒覺並要求改變。

（衛報/路透社/獨立報/中央社）