車撞聖誕巡遊 美漢面臨5謀殺控罪

犯案纍纍 曾涉家暴性犯罪

執法人員周一（22日）稱，當時駕駛SUV車的是密爾沃基市居民布魯克斯（Darrell Brooks Jr.），他過去兩年內被起訴3次，罪名包括持械危害他人安全等，自1999年以來已被起訴過10次，包括去年7月因與一名親屬不和而開槍企圖傷人。最近一次是他被控在本月2日於一個油站開車輾過自己孩子的母親，本月11日獲准以1000美元（約7800港元）保釋。以往他亦曾因沒有戴安全帶被警員截停後，企圖駕車撞向警員。另外，他亦曾被指沒有遵從性罪犯條例和棄保。

沃基肖市警察首長湯普森（Daniel Thompson）稱，警方相信在SUV撞人事件發生時，布魯克斯正從一宗持刀案件的現場逃離，並相信他是故意行兇，但沒證據顯示這涉及恐怖主義。他又表示，在SUV撞人時，警方並沒有追捕布魯克斯，但一名警員曾開槍嘗試阻止他繼續施襲。

《今日美國報》報道，被車撞倒的巡遊隊伍，包括一個由高中生組成的方陣和一個長者舞蹈隊，死者年齡介乎52至81歲。當地一家兒童醫院共接收了18名年齡介乎3歲至16歲的傷者，最少6名兒童傷勢危殆。

（路透社/密爾沃基哨兵日報/紐約時報）