政客轟欠歷史交代 「死亡本身也有罪」

1980年5月光州民主運動遭到血腥鎮壓。全斗煥卸任後，1989年以「證人」身分出席國會真相調查特別委員會會議，只朗讀發言稿，未答問便離場。他1996年接受軍事叛亂等罪審訊期間，以一副冷漠態度自辯，稱政變是「拯救國家避免陷入危機的必要之舉」，又將光州事件定性為「左翼勢力妄動」，將鎮壓合理化，說「如果同樣情況再度發生，我定會再做一樣的事」。他2003年態度不變，接受傳媒訪問時指光州事件是「市民的暴動」。

堅稱市民暴動 否認直升機掃射

全斗煥在2017年出版的回憶錄帶來爭議與官司。他主張已故神父曹皮烏斯（Cho Pius ，譯音）聲稱目睹軍用直升機上有人向光州民眾開槍的證詞子虛烏有，並批評曹皮烏斯是「褻瀆神職的無恥騙子」、「戴着面具的撒旦」。光州地方法院其後禁止回憶錄出版。全斗煥2018年因涉嫌誹謗抗爭運動遇難者而遭起訴。光州法院去年一審認定軍用直升機對民眾開槍的證辭屬實，判處全斗煥有期徒刑8個月，緩刑兩年。

一個倖存者組織協會周二召開記者會，指全斗煥至死沒為政變和光州「屠殺」道歉，表明會繼續尋求真相和「歷史公義」。韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明說，全斗煥為了自己的欲望篡奪國家大權，犯了不可饒恕的罪過，卻到最後一刻都沒有對國民表示反省或道歉。代表在野黨正義黨出戰總統大選的候選人沈相奵也說，全斗煥直到最後都沒有揭露真相，也沒有道歉，「將歷史的傷痛全留給光州市民及全國人民」。正義黨代表余永國的措辭更強烈，表示全斗煥在歷史及司法的審判結束前就離世，「在這層意義上，死亡本身也有罪」。

晚年潦倒 欠巨債官司疾病纏身

全斗煥晚年潦倒，2003年仍積欠巨額罰款，聲稱家產只剩29.1萬韓圜現金（約1900港元）、兩隻狗和一些家電，但他4名子女和其他親戚後來被發現在首爾坐擁大量土地、在美國也擁有數間豪宅後，引發公憤。家族2013年矢言會為全斗煥清還巨債，但截至去年12月，尚未繳交的罰款仍有1000億韓圜（6.68億港元）。今年8月全斗煥在光州地方法院出席誹謗神父案上訴聆訊，但他聆訊25分鐘後，因身體不適中途退庭。

《朝鮮日報》報道，全斗煥8月確診血癌之一的多發性骨髓瘤後，短短幾個月內臉部消瘦、皺紋加深，外貌上呈現出明顯的變化，但他拒絕醫療團隊積極治療的建議，選擇在家服藥抗癌。

（韓聯社/路透社/朝鮮日報）