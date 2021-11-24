全斗煥逝世 「光州屠夫」留罵名 生前從未懺悔認錯 青瓦台不弔唁不辦國葬

洗手間暈倒失救 終年90

全斗煥前新聞秘書閔正基表示，全斗煥昨上午8時45分在延禧洞私宅洗手間暈倒，失救死亡，終年90歲，遺體移送延世大學附屬醫院。閔正基說全斗煥患有多發性骨髓瘤（血癌的一種），早前因病情惡化暴瘦。全斗煥今年8月確診患血癌後，拒絕入院治療。閔正基表示，全斗煥靈堂設在醫療院，其遺願是死後葬在俯瞰朝鮮的邊境前沿高地。

青瓦台發言人樸炅美昨在記者會表示，全斗煥最終沒有揭開歷史真相，對其沒有真誠道歉表示遺憾。韓聯社報道，政府不為全斗煥舉行國葬，與上月26日去世的88歲前總統盧泰愚獲「國葬」待遇形成對比。盧泰愚是全斗煥的接班人，二人均是血腥鎮壓光州民主運動的黑手。報道指，兩人對待自身過錯的態度截然不同，考慮到全斗煥未作反省或道歉，政府決定不為其舉行國葬。有倖存者組織和政客昨斥全斗煥至死沒為政變和光州「屠殺」道歉，罪無可恕（見另稿）。

全斗煥1931年3月出生於慶尚南道陝川郡，1955年畢業於陸軍士官學校後入伍，1961年「五一六軍事政變」促成朴正熙上台，積極支持朴正熙的全斗煥之後扶搖直上，1979年10月朴正熙遇刺身亡，擔任國軍保安司令的全斗煥，兼任聯合調查本部部長。手握大權的他巴結軍方盟友，掌控情報機關，和軍校同學盧泰愚等組成的軍方新勢力12月12日發動「雙十二軍事政變」奪權。1980年5月17日，全斗煥宣布全國戒嚴，禁止所有政治活動，拘捕金大中、金泳三等反對黨政治人物。當時，光州仍有大規模民主示威，全斗煥派軍隊以暴力鎮壓。韓國官方表示，光州事件造成207人死亡，750多人輕重傷。西方傳媒根據倖存者證辭、前軍官和調查人員說法，認為有數以千計學生遇難。

8年統治 遏異見經濟起飛

1980年8月全斗煥以唯一候選人身分通過國民議會間接選舉成為總統，展開8年統治。全斗煥任內對異見人士廣泛使用酷刑，桎梏言論自由，但同時是韓國經濟起飛期，電子、半導體、汽車等產業突飛猛進。全斗煥曾自評，任內穩控物價民生和成功申辦1988年奧運會。另外，兩韓於1984年首次舉行南北離散家庭團聚會。

1987年韓國掀起由學生領導、要求總統直選的「六月民主運動」，全斗煥的欽點接班人盧泰愚該年6月29日宣布「民主化宣言」，釋放所有政治異見人士，並舉行公民投票修改憲法，恢復總統和國會直選。全斗煥接受盧的提議，1988年宣布不再競選總統。

光州異見者成總統提議特赦

卸任後全斗煥官司纏身，1995年被控軍事叛變、叛國、賄賂等罪，翌年被裁定罪成。法官指全斗煥透過「對人民造成重大傷害的非法手段」上台，判他死刑並罰款2205億韓圜（14.72億港元）。1996年12月首爾高等法院以「令國家經濟起飛，以及1988年和平將政權移交盧泰愚一事具有貢獻」為由，改判全斗煥無期徒刑，1997年時任總統金泳三呼籲推動「國家團結」，在候任總統金大中建議下特赦全斗煥，最終他只坐了不足兩年牢。全斗煥當年在光州鎮壓後一度想處決金大中，未料後者最終是他的「救星」。

（韓聯社/路透社/法新社）