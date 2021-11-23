星洲谷針中鬆綁 辣招屬最後手段

難言何時達病毒共存新常態

該國此前因應新冠病毒變種病毒株Delta肆虐觸發新一波感染，近幾個月控疫措施在時緊時弛中徘徊。到近期疫情放緩，政府決定周一起放寬接種者堂食人數，由2人增至5人，但限制未接種者外出用膳或進入商場，也要求可以接種而選擇不打疫苗者自付確診後的醫療費用。

新加坡545萬人口之中的合資格接種者，約有94%已經打了預防針，另佔總人口23%的人接種了加強劑。自從新冠病毒流行，該國一直通過嚴格措施，將確診病例和死亡人數控於相對低的水平，並已準備與病毒並存，逐步放寬已接種者的結聚自由，恢復面對面的商業活動，批准特定國家或地區旅客免檢疫入境。

王乙康表示新加坡作為國際運輸及旅遊中心，將與更多國家開通「完成疫苗接種者旅遊走廊」（vaccinated travel lane），向有關國家完成接種者提供入境免檢。他道：「作為一個外向型小國，我們需要與世界銜接。」

不過，他表示難以設定新加坡何時達至「新常態」。他希望藉着全國新接種率和現行補針計劃，國家可以持續解除限制。他說但願現在可以逐漸擴大和還給民眾的自由，明年都能得以保留，即使新一波疫情再來。

（路透社）

（新冠疫情）