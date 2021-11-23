美突破感染數據分析：長者及長期病高危易重症

逾189萬宗針後感染 2萬人亡

《華爾街日報》分析報告所見，美國去年12月中接種疫苗以來，共有逾189萬宗完成接種新冠疫苗後仍確診的「突破感染」（breakthrough infection）個案，當中最少有7.2萬人留院、2萬人死亡。在檢視逾2100萬名完成接種者的醫療紀錄數據下，配合一系列的州份報告等分析，發現患有糖尿病、慢性肺部疾病、腎病，以及免疫系統病患者在突破感染個案中，特別有嚴重病况風險。其次的「突破感染」高危者是長者。

近八成需住院患者有長期病

從美國各州和聯邦數據看，目前感染者仍以未接種疫苗者為主，但突破感染的個案比例正上升。分析推斷疫苗效用隨時間而減弱，加上今夏流行Delta變種，導致先完成接種者的再受感染病例日趨增加。專家亦憂慮長者及慢性病患者更易有突破感染和病情更嚴重，無疑是放大了疫情的打擊。疾病控制及預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周三表示，愈來愈多年滿65歲完成接種者再因確診入急症室。在南卡羅萊納州醫科大學，深切治療部（ICU）的突破感染病人幾乎全都是免疫力弱者，其餘是長者。Epic Health Research Network獨家數據顯示，約八成突破感染死者屬65歲或以上。

南卡州最近數據顯示，因突破感染而住院的人之中，79%最少有一種例如糖尿病的長期健康狀况，嚴重到要接受深切治療的突破感染病人，更有88%有最少一種狀况。匯集醫院醫療數據以供研究的公司Truveta Inc.發現，170萬宗突破感染患者中，患有糖尿病、慢性肺病、慢性腎病者較其他已接種的確診者，多一倍風險要入院。儘管整體上長期病患者發生突破感染可能依然低，例如慢性腎病者每11萬人約得1.5%，但一旦發生突破感染，就約有四分之一人要入院。本身無長期健康狀况的突破感染患者，留醫風險僅約7.5%。

接種後約20周屬感染臨界點

不過未接種者始終較高風險受感染兼衍生重病。據洛杉磯縣公共衛生部8月報告，未接種者與接種者相比較，確診風險高近5倍，入院風險高約29倍。Epic Health Research Network的累計數據顯示，約僅1.2%完成接種者有突破感染，這跟其他州份數據類近。該公司又發現，突破感染的臨界點約在注射完最後一針後的20周至22周。喬治亞州亦有類似發現。

數據另顯示，嚴重突破感染個案，多屬社會及經濟因素定義下的「最脆弱病人」，公共衛生專家指這突顯了美國社會的「健康不平等」。

（華爾街日報）

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