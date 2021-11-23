卑詩「水深火熱」半年 專家警告複合效應巨災

極端氣候事件更常出現

《紐約時報》指6至8月間，籠罩卑詩省內陸地區的熱浪造成595人死亡，山火亦燒毁一整個城鎮；本月水災的人命傷亡較輕，但亦破壞了重要基建。報道引述有專家指災情順着「高溫、山火、乾旱、水災」的次序出現，有可能產生複合效應（compound effects）。乾旱令植物失去水分、容易引起山火，而山火燒毁植物，令泥土滲透率降低，這意味雨水更容易流走而非滲透到地下，從而引致山洪暴發和山泥傾瀉。今次水災由「大氣河流」現象引起，這現象通常會為卑詩省沿海山脈帶來強降雨，在進入山脈另一邊乾旱內陸地區前逐漸消失。

惟加拿大環境和氣候變化部氣象學家卡斯特利安（Armel Castellan）指這次大氣河流的能力足以攀越山脈，為內陸地區帶來降雨。內陸地區受風雨吹襲前地面已濕透，高地亦只有相對較少的雪吸收降雨，加上經歷夏季高溫、乾旱及山火後，只餘小量植被去減緩及阻止泥石流，這些狀况都加劇了這次「大氣河流」的殺傷力。

伐林手法加劇洪災山泥

卑詩大學大氣科學家懷特（Rachel White）稱暫難以肯定地指出氣候變化直接導致極端高溫和暴雨，但唯一肯定的是「這些事件都因為氣候變化而惡化」。

另外，有專家認為加拿大林業把整片林木砍光的「皆伐」（clearcutting）行為，會令暴雨引致的問題惡化。研究皆伐問題的學者伍德（Peter Wood）指出在陡峭斜坡伐木的結果：「當達到一個臨界點，森林就不能再提供控制水流的緩解能力。」他續稱留意到卑詩省這次洪災和山泥傾瀉受災特別嚴重地區，恰巧跟砍伐最嚴重的社區脗合。

（紐約時報/衛報）