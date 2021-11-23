歐美屢現汽車襲擊 街道增防撞裝置

在英國劍橋市，市議會今年6月通過將位於國王街（King's Parade）的防撞欄變成永久裝置。國王街是劍橋市主要道路和遊客熱點，警方一直擔心會成為潛在襲擊目標。該裝置2018年在反恐顧問委員會的建議下安裝，以防2016年法國尼斯和2017年英國倫敦等的汽車襲擊重演。除了劍橋，坎特伯雷、溫莎和約克等城鎮，近年也紛紛安裝類似設施。在2017年一連串駕車撞人襲擊事件發生後，蘇格蘭愛丁堡也在愛丁堡藝術節舉行前引入保安路障。現時不少英超球會，包括曼聯和般尼等，都有在球場外圍安裝類似設施保護球迷。

設計防撞花盆 企業盈利增

美國紐約於2018年宣布在市內安裝1500個防撞裝置，華盛頓今年4月亦發生有人駕車撞向國會外防撞圍欄的事件。歐洲西班牙的馬德里、馬拉加和薩拉戈薩、意大利的米蘭和佛羅倫斯，以至近年不時發生恐怖襲擊的法國，多座城市亦設有永久或臨時的防撞裝置。

《經濟學人》去年報道，稱專門設計這類防撞設備的英國公司Marshalls，自2017年以來，其較美觀的防撞設備（如可以抵擋7.5噸貨車以時速80公里衝撞的巨型花盆Rhinoguard Giove Protective Planter）所帶來的盈利就增加了50%

（經濟學人/紐約時報/BBC/CBS）