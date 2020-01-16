SUV衝撞美聖誕巡遊 5死40傷 警拘說唱男歌手 疑逃離打鬥案料不涉恐襲

沃基肖（Waukesha）位於威斯康星州最大城市密爾沃基（Milwaukee）以西約32公里。事發在當地時間周日下午約4時40分（香港時間周一早上6時40分）。當時現場多個街區正舉行第58屆聖誕節巡遊活動，有60支隊伍在馬路上表演。當地的聖誕巡遊是每年最重大的節慶活動。

衝路障加速撞人群 警開槍截停不果

從社交平台上廣傳的影片中可見，一輛紅色SUV汽車衝破現場架設的路障，從遊行民眾後方加速衝入人群，後面有警員和警車追趕。一名女目擊者向霍士新聞地方電視台Fox6稱，肇事的SUV衝向一群年約9至15歲的女舞蹈員。她說，事發初時現場一片沉默，隨後開始有人尖叫、逃跑、查看那些年輕傷者。另有目擊者估計，肇事SUV衝過人群時的車速約達每小時60公里以上。28歲目擊者科特拉雷克（Tyler Kotlarek）說，該名駕駛者似乎是有意撞向人群，「他故意將車駛至左搖右擺，針對人」。沃基肖市警察首長湯普森（Dan Thompson）證實，事發時一名警員曾經向該SUV開槍嘗試截停但不果。

「婆婆舞蹈團」被撞 肇事車頭凹陷

當局事後尋獲肇事SUV並扣留一人。哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）昨引述執法部門的消息報道，指調查顯示今次事件不似是出於恐怖主義，而可能是源於一宗持刀打鬥案，疑犯當時可能正駕車逃走而衝向人群。相關說法昨未得到官方證實。而據傳媒在社交網站上載的相片，懷疑肇事的SUV車頭的引擎蓋凹陷，「泵把」防撞杆幾乎掉下來。

《密爾沃基哨兵日報》報道，據現場影片和目擊者所述，事發時該SUV撞上正在表演的「密爾沃基婆婆舞蹈團」（Milwaukee Dancing Grannies），成員年齡由50至70多歲，入隊唯一要求是已身為祖母或外祖母。有目擊者向美國廣播公司（ABC）地方姊妹台WISN說，最少一名成員被撞至飛上車頂。事後該舞蹈團在facebook留言，稱仍在了解情况，但呼籲民眾為成員祈禱。沃基肖天主教組織證實有數名教友和最少1名神父受傷入院。

湯普森表示，有11名成人和12名兒童被送往醫院，並有數人身亡。威斯康星兒童醫院稱接收了15名兒童，當中沒有人死亡。另一家醫院則接收了13人，當中3人重傷。沃基肖市政府和警方在當地時間周日午夜前公布，事件造成5死超過40傷，並稱死傷人數可能會進一步修正。

十多名兒童送院 校區停課一天

沃基肖市長賴利（Shawn Reilly）形容事件是一宗「可怕和無謂的悲劇」，令這個本來普天同慶的活動變調。州長埃弗斯（Tony Evers）發表聲明，稱為沃基肖市和受影響者祈禱，並讚揚緊急人員快速應對事件。

沃基肖市校區周一因應事件宣布停課一天。

（密爾沃基哨兵日報/紐約時報/法新社/CBS）