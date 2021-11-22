迷你翻版湧歐潮 恐釀政治大危機

經濟原因湧歐者趨增

2015到2016年間，主要因敘利亞危機引發超過100萬名難民湧入歐洲，其後歐洲社會大眾日益反感而助長右翼民族主義冒起，連一些6年前歡迎移民的國家例如德國，總理默克爾及其執政黨亦為移民政策而受衝擊，另如波蘭右翼政府便一直認為「非歐洲移民」威脅波蘭文化和主權。民間情緒促使主流政客近年開始不願意接納移民，况且目前想要入歐的入境白俄者，大多是「經濟移民」，並不符合獲批庇護的難民資格。

報道顯示，擬從白俄越境入歐洲的人士雖然主要來自衝突區域，但如阿富汗、敘利亞的戰亂基本已算平息，伊拉克也相對於從前安全。伊德里斯等一群20餘歲伊拉克庫爾德族青年就向BBC表示，他們為國內政局不穩、害怕徵兵、失業，想去歐洲尋找美好前景，而白俄路線比海路安全多了，因此持白俄7天旅遊簽證和機票，想經明斯克去波蘭。37歲伊拉克理髮師易卜拉欣（Warzer Ibrahim）說，他的城鎮近幾星期有數以十人去了白俄。他一家四口去白俄，望的是子女最終能在歐洲入學。

40歲穆罕默德（Kamaran Mohammed）一家5口以旅客身分，10月從伊拉克北部蘇萊曼尼亞省赴白俄首都明斯克，希望進入歐盟謀求新生活。他說：「飛機所載旅客都不是為了旅遊。白俄政府心知肚明，這班人不是遊客，他們準備去波蘭邊境。」7年前從敘利亞到土耳其的34歲男子易卜拉欣，參與黑幫偷運人蛇活動。他說，土耳其當局留意着這波的偷運人口活動，但不出聲；總統埃爾多安2015年曾以放寬移民往希臘向歐盟施壓，如今盧卡申科「有樣學樣」。

（紐約時報/明鏡/路透社）

（世局解碼）